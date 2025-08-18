Giao thông - Xây dựng Quản lý, duy trì hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn về công tác quản lý, duy trì hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố sau hợp nhất.

Theo đó, đối với phạm vi thuộc địa giới hành chính của UBND thành phố Đà Nẵng (cũ), UBND thành phố giao các đơn vị được phân cấp, ủy quyền theo các văn bản đã được ban hành trước thời điểm hợp nhất để tiếp tục triển khai công tác quản lý, duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đối với các xã, phường thuộc địa giới hành chính của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ), giao UBND các xã, phường triển khai rà soát, thống kê danh mục, khối lượng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang, thoát nước) trên địa bàn của xã, phường và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn theo quy định.

Trên cơ sở danh mục, khối lượng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang, thoát nước) trên địa bàn UBND cấp xã, phường đã được thống kê nêu trên, UBND các xã, phường xây dựng dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2026, gửi Sở Tài chính, báo cáo UBND thành phố bố trí kinh phí để có cơ sở triển khai công tác quản lý, duy trì hạ tầng kỹ thuật năm 2026.

UBND xã, phường kịp thời báo cáo các nội dung khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có) về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo thực hiện.