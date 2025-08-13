Thứ Tư, 13/8/2025
Thể thao

Quang Liêm cạnh tranh kỳ thủ hàng đầu thế giới

N.KHANG 13/08/2025 06:30

Từ ngày 12 - 16/8, kỳ thủ Lê Quang Liêm dự giải cờ Grand Chess Tour, đối đầu các kỳ thủ hàng đầu thế giới. Grand Chess Tour là hệ thống siêu giải cờ vua hàng đầu thế giới, gồm 6 chặng mỗi năm. St Louis là chặng thứ tư năm nay, theo thể thức nhanh chớp, với quỹ thưởng 175.000 USD cho 10 kỳ thủ góp mặt.

Mỗi kỳ thủ đấu 9 ván cờ nhanh và 18 ván cờ chớp, trong 5 ngày. Mỗi ván thắng cờ nhanh được hai điểm, hòa một điểm, thua không có điểm.

Ngày thi đấu đầu tiên diễn ra 12/8 chứng kiến Lê Quang Liêm đối mặt nhiều thách thức. Anh mở màn bằng trận thua trước Grigoriy Oparin, kỳ thủ người Mỹ gốc Nga. Tuy nhiên, ở ván đấu thứ hai, dù phải cầm quân đen, Quang Liêm đã có một màn trình diễn ấn tượng để đánh bại cựu vô địch Mỹ Sam Shankland.

Tâm điểm của ngày thi đấu là cuộc đối đầu giữa Quang Liêm và nhà vô địch cờ tiêu chuẩn thế giới, Gukesh Dommaraju. Dù cố gắng nhưng kỳ thủ Việt Nam không thể tạo bất ngờ và kết thúc với trận thua thứ hai.

Sau ngày đầu tiên, Levon Aronian độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối. Fabiano Caruana đứng thứ hai với 5 điểm, trong khi Gukesh Dommaraju nằm trong nhóm thứ ba cùng Wesley So với 4 điểm. Lê Quang Liêm đứng thứ bảy với 2 điểm.

Ngày thi thứ hai hôm nay 13/8, Lê Quang Liêm lần lượt gặp Vachier-Lagrave, Abdusattorov và Dominguez.

      Quang Liêm cạnh tranh kỳ thủ hàng đầu thế giới

