An ninh trật tự Quảng Phú ra quân đảm bảo an ninh trật tự ĐNO - Sáng nay 5/7, UBND phường Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đợt ra quân lần này có sự phối hợp giữa lực lượng Công an phường, Đồn Biên phòng Tam Thanh, Dân quân thường trực và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và nhân dân phường Quảng Phú nhằm đảm bảo trật tự, bình yên trên địa bàn ngay sau những ngày vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phường Quảng Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường An Phú, xã Tam Phú và xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ). Đây là địa phương khó khăn, kết cấu hạ tầng trên địa bàn còn yếu, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cơ sở vật chất giáo dục, y tế còn hạn chế...

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian gần đây diễn biến phức tạp như: tình trạng trộm cắp, sử dụng ma tuý, chạy xe lạng lách, đua xe ban đêm, đánh bài, tai nạn giao thông.... Đặc biệt nổi lên tình hình xây dựng nhà cửa trái phép.

Các lực lượng ra quân diễu hành qua các tuyến phố trên địa bàn phường. Ảnh: QUANG SƠN.

Lãnh đạo Công an phường Quảng Phú nêu cao quyết tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ như: ổn định tổ chức, nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền gương điển hình và các phương thức thủ đoạn tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác. Đồng thời, xây dựng hệ thống an ninh cơ sở vững chắc hướng đến xây dựng phường Quảng Phú phát triển ổn định, bền vững và bình yên.