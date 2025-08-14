Bạn cần biết Quy trình khai thác và sản xuất yến sào chuẩn sạch Giữa thị trường yến sào có nhiều thương hiệu khác nhau , độ cạnh tranh cao về chất lượng, thật giả lẫn lộn. Yến sào Song Thy nổi bật lên nhờ sự minh bạch trong quy trình, chất lượng ổn định và cam kết luôn đặt sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu.

Yến sào Song Thy: Thương hiệu nổi bật nhờ sự uy tín và chất lượng

Giới thiệu về Yến sào Song Thy

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Song Thy ban đầu hoạt động trong nhiều lĩnh vực, nhưng với tầm nhìn dài hạn và khát vọng mang đến sản phẩm sức khỏe chất lượng cao cho người Việt, doanh nghiệp đã tập trung đầu tư và phát triển thương hiệu Yến sào Song Thy.

Dưới sự lãnh đạo của ông Lê Phú Kiên - Giám đốc, công ty đã nhanh chóng khẳng định vị thế trong ngành thực phẩm bổ dưỡng cao cấp. Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất, Song Thy còn chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ chế biến tiên tiến, xây dựng hệ thống nhà yến hiện đại và duy trì quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Điều này giúp đưa món ăn truyền thống giàu giá trị dinh dưỡng trở thành lựa chọn phù hợp cho lối sống bận rộn nhưng đề cao sức khỏe của người tiêu dùng hiện đại.

Sứ mệnh và tầm nhìn

Song Thy đặt ra sứ mệnh rõ ràng: “Nâng cao chất lượng sống cho người Việt bằng nguồn dinh dưỡng quý từ thiên nhiên”. Tầm nhìn Song Thy không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm ra thị trường, mà còn là xây dựng niềm tin vững bền với khách hàng, tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng thông qua sản phẩm yến sạch - nguyên chất - an toàn.

Cam kết và giá trị cốt lõi

Triết lý hoạt động của Song Thy được gói gọn trong hai yếu tố: Chất lượng là nền tảng - Minh bạch là kim chỉ nam.

Những cam kết nổi bật:

- 100% yến nguyên chất, không dùng phụ gia hay chất bảo quản.

- Nguồn gốc minh bạch, khách hàng có thể truy xuất thông tin sản phẩm đến từng lô hàng.

- Đạt nhiều chứng nhận quốc tế như FSSC 22000, ISO 22000:2018, HACCP Codex, GMP Codex, FDA Hoa Kỳ.

Quy trình khai thác và sản xuất yến sào chuẩn sạch

Với phương châm “Chất lượng bắt đầu từ nguồn nguyên liệu”, Song Thy quản lý chặt chẽ toàn bộ các công đoạn, từ thu hoạch đến khâu chế biến và đóng gói.

Thu hoạch tổ yến tại nhà nuôi đạt chuẩn

Nhà yến được đặt tại khu vực có khí hậu mát mẻ, môi trường trong lành, giúp chim yến sinh sống và làm tổ tự nhiên. Mỗi tổ yến trước khi đưa vào sơ chế đều được chọn lọc và kiểm tra chất lượng.

Làm sạch thủ công, giữ nguyên giá trị tự nhiên

Quá trình làm sạch tổ yến được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Nhân viên tỉ mỉ loại bỏ lông và tạp chất, đảm bảo sợi yến giữ nguyên cấu trúc, không bị gãy nát, từ đó bảo toàn dưỡng chất.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Khu vực sơ chế, bảo quản và đóng gói luôn duy trì trong điều kiện vô trùng, được giám sát bởi đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn, nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ nhiễm khuẩn.

Kiểm nghiệm chất lượng và đóng gói hiện đại

Sản phẩm được kiểm tra các chỉ số như hàm lượng protein, độ ẩm, độ sạch và an toàn vi sinh. Sau khi đạt tiêu chuẩn, yến được đóng gói hút chân không hoặc đựng trong lọ thủy tinh tiệt trùng, giúp bảo quản lâu dài mà không cần chất bảo quản.

Danh mục sản phẩm phong phú, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng

Song Thy không chỉ tập trung vào chất lượng mà còn đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Tổ yến thô

Tổ yến thô là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tự tay chế biến để thưởng thức trọn vẹn hương vị truyền thống. Tổ yến thô thường được dùng để chưng, nấu súp hoặc làm quà biếu sang trọng.

Tổ yến tinh chế

Là sản phẩm đã được làm sạch hoàn toàn lông và tạp chất, sẵn sàng cho chế biến. Vừa đảm bảo giá trị dinh dưỡng, vừa mang lại sự tiện lợi cho người bận rộn nhưng vẫn muốn giữ nét ẩm thực truyền thống.

Yến chưng sẵn

Sản phẩm Yến chưng sẵn có nhiều hương vị như Đông trùng hạ thảo, nhân sâm, collagen, nhụy hoa nghệ tây, hoa đậu biếc, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và khẩu vị của từng nhóm khách hàng như người cao tuổi, phụ nữ sau sinh, nhân viên văn phòng hay trẻ em.

Tìm hi ể u thêm các s ả n ph ẩ m y ế n chưng s ẵ n t ừ Y ế n Sào Song Thy

Sau khi hoàn thiện danh mục sản phẩm đa dạng và quy trình sản xuất đạt chuẩn chất lượng, Yến sào Song Thy đã khẳng định vị thế của mình với triết lý “đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu”. Mỗi sản phẩm không đơn thuần là hàng hóa, mà còn là lời cam kết bền vững về giá trị dinh dưỡng, sự an toàn và tính minh bạch.