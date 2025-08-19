Nhân sự mới Ra mắt Bưu điện thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập và công bố công tác cán bộ ĐNO - Ngày 19/8, Bưu điện thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai các quyết định tổ chức lại đơn vị và công bố công tác cán bộ.

Ông Trần Việt Hùng (bên phải), Giám đốc Bưu điện thành phố Đà Nẵng trao quyết định của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho bà Nguyễn Thị Bảo Trân (bên trái), Kế toán trưởng Bưu điện thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo quyết định của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện thành phố Đà Nẵng là đơn vị hạch toán phụ thuộc, tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh cùng các nguồn lực từ Bưu điện tỉnh Quảng Nam (cũ).

Đây là bưu điện đầu tiên được thành lập sau khi Đà Nẵng thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính với tỉnh Quảng Nam. Việc thành lập không chỉ nhằm sắp xếp lại hệ thống mạng lưới bưu chính, mà còn khẳng định quyết tâm đồng hành cùng sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Bưu điện thành phố Đà Nẵng trao các quyết định bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt ở các phòng, ban nghiệp vụ và bưu điện khu vực trực thuộc. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tại buổi lễ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự gồm: ông Trần Việt Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Nam (cũ) giữ chức Giám đốc Bưu điện thành phố Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Kế toán trưởng Bưu điện tỉnh Quảng Nam (cũ) giữ chức Kế toán trưởng Bưu điện thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, lãnh đạo Bưu điện thành phố cũng trao các quyết định bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt ở các phòng, ban nghiệp vụ và bưu điện khu vực trực thuộc.

Đại diện Bưu điện thành phố cho biết, việc tổ chức lại lần này là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển mạng lưới bưu chính theo hướng hiện đại, đa dịch vụ, tận dụng lợi thế địa bàn mở rộng sau sáp nhập, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.



