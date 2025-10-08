Xã hội Ra mắt Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam tại Đà Nẵng ĐNO - Sáng 10/8, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam) tổ chức lễ ra mắt Food Bank Đà Nẵng và giới thiệu Dự án “Đà Nẵng Food Community”.

Bà Lê Thị Như Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cho biết, việc ra mắt Food Bank Đà Nẵng và giới thiệu dự án “Đà Nẵng Food Community” với mục tiêu huy động nguồn lương thực, thực phẩm trong cộng đồng, doanh nghiệp để trao tặng, hỗ trợ cho người yếu thế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Food Bank Đà Nẵng sẽ không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp thực phẩm cho những người cần mà còn mong muốn đây là nơi kết nối tình người, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái.

“ “Chúng tôi mong muốn rằng với mỗi phần quà trao đi sẽ mang lại một niềm vui cho những ai đang gặp khó khăn. Chúng tôi chọn slogan “Trao thực phẩm - trao yêu thương” để lan tỏa hành động nhân ái cho chương trình này”. Bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng việc ra mắt Food Bank Đà Nẵng và triển khai dự án Đà Nẵng Food Community không chỉ là một hoạt động mang tính địa phương, mà còn là một bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái thực phẩm nhân đạo và bền vững tại Việt Nam. Mỗi kho thực phẩm cộng đồng không chỉ đơn thuần là nơi tiếp nhận và phân phối hàng hóa, mà còn là nơi khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, kết nối các nguồn lực xã hội vì một mục tiêu chung: Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng và mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam) ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: NGỌC PHÚ



Food Bank Đà Nẵng là thành viên thứ 24 của Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, đồng thời là thành viên thứ 8 tại khu vực miền Trung sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ và mô hình cộng đồng tiêu dùng không lãng phí đầu tiên tại Đà Nẵng, đóng vai trò kết nối giữa các nguồn cung từ doanh nghiệp, nhà nông, nhà sản xuất với các đối tượng cần hỗ trợ như hộ nghèo, các đối tượng yếu thế, người khuyết tật, mái ấm, nhà mở.

Kho thực phẩm cộng đồng Đà Nẵng được đặt tại số 53 Lê Đình Chinh, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng nhằm đảm bảo khả năng hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ và các hoàn cảnh khó khăn khác.

Trao quà cho các đối tượng yếu thế. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam thành lập Ban Điều hành và Câu lạc bộ Food Bank Đà Nẵng; đồng thời tiếp nhận hỗ trợ thực phẩm gồm: gạo, rau củ quả, trứng, bánh mì, suất ăn… từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức với tổng trị giá gần 102 triệu đồng.

Đây là bước khởi đầu cho việc hình thành bộ máy vận hành hiệu quả tại địa phương, bảo đảm triển khai các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ thực phẩm và kết nối cộng đồng một cách linh hoạt và bền vững.