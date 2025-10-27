Thể thao Real Madrid đánh bại Barcelona ở trận 'Siêu kinh điển' ĐNO - Kylian Mbappé và Jude Bellingham cùng nhau lập công để giúp Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1 ở trận Siêu kinh điển, qua đó xây chắc ngôi đầu La Liga với 5 điểm nhiều hơn đối thủ.

Mbappe tiếp tục ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Barcelona. (Nguồn: AP)

Real Madrid tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 2-1 trước Barcelona ở trận "Siêu kinh điển" tại vòng 10 La Liga.

Kylian Mbappé và Jude Bellingham thay nhau lập công để mang niềm vui trọn vẹn về cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Real Madrid trước đội bóng xứ Catalonia kể từ tháng 4/2024, sau khi trải qua 4 trận liên tiếp thất bại trước đối thủ này trên mọi mặt trận.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Xabi Alonso xây chắc ngôi đầu bảng với 27 điểm, bỏ xa kình địch Barcelona đến 5 điểm trong cuộc đua ngôi vương mùa này.

Tại Bernabeu, trận El Clasico tại Bernabeu đã diễn ra kịch tính ngay từ đầu và trọng tài đã liên tiếp phải sử dụng VAR để từ chối cho Real Madrid hưởng penalty cũng như không công nhận siêu phẩm của Kylian Mbappé.

Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng sớm có được niềm vui khi Mbappe thoát xuống nhận đường chuyền của Bellingham rồi tung ra cú sút chéo góc ghi bàn mở tỷ số 1-0.

Pha lập công này giúp chân sút người Pháp nâng số bàn thắng mà anh có được vào lưới Barcelona lên con số 6 trong màu áo Real Madrid. Nếu tính cả những lần đối đầu khi còn khoác áo PSG, Barcelona chính là “con mồi” ưa thích thứ ba của anh trong toàn bộ sự nghiệp của Mbappe.

Bàn thắng của Mbappe khiến cho trận đấu trở nên kịch tính hơn với hàng loạt tình huống "ăn miếng, trả miếng" của cả hai đội.



Phút 38, tận dụng sai lầm của hàng thủ Real, Marcus Rashford có cơ hội kiến tạo cho Fermín López dứt điểm ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Barcelona.

Bellingham tỏa sáng với 1 kiến tạo và 1 bàn thắng. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách chỉ diễn ra đúng 5 phút trước khi Militao bật cao đánh đầu chiến thuật sau quả tạt bóng của Vinicius để Bellingham có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp 2, kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao và Real Madrid có được cơ hội gia tăng cách biệt sau khi VAR xác định Eric Garcia để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Nhưng trên chấm 11m, Mbappe lại bỏ lỡ đáng tiếc khi cú sút của anh không thể đánh bại được thủ thành Wojciech Szczęsny.

Bên kia chiến tuyến, Barcelona thi đấu đầy quyết tâm để có bàn gỡ hòa nhưng hoàn toàn bất lực trước hàng thủ Real. Ngày buồn của Barcelona khép lại bằng tấm thẻ đỏ của Pedri ở những giây bù giờ cuối cùng.

Tình huống này cũng khiến cho trận El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona đã kết thúc trong cảnh hỗn loạn khi nó châm ngòi cho màn xô xát ngay sát đường biên giữa các thành viên của hai đội bóng.

Xabi Alonso nói gì sau chiến thắng?

Chiến thắng trước Barcelona không chỉ giúp Real Madrid củng cố vững chắc ngôi đầu bảng La Liga mà còn giúp Xabi Alonso lần đầu hưởng trọn niềm vui ở El Clasico với tư cách huấn luyện viên.

Thế nên, sau trận đấu, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha không giấu được niềm hạnh phúc khi cho rằng "Đây là một chiến thắng quan trọng mà chúng tôi xứng đáng, dù có thể chưa phản ánh hết. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, có quả phạt đền. Điều này mang lại cho chúng tôi cảm giác là một đội bóng cạnh tranh trong những trận đấu lớn."

"Tôi không biết có phải là thêm động lực hay không, nhưng đội bóng rất quyết tâm. Trước trận, chúng tôi đã nói về mức độ quan trọng của cuộc so tài này. Tôi rất vui cho các chàng trai. Họ cần cảm giác chiến thắng một trận lớn. Động lực của họ không hề suy giảm," Xabi Alonso nói.

Tuy vậy, Xabi Alonso cũng cho biết: "Chiến thắng này không chỉ là 3 điểm. Chúng ta biết bây giờ vẫn là tháng 10 và mùa giải vẫn còn dài, chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng chúng tôi muốn có cảm giác tốt, và kết quả hôm nay đã đem lại điều đó. Chúng tôi cần nhiều thứ giống như những gì đã thấy hôm nay."

Xabi Alonso có chiến thắng đầu tiên ở El Clasico với tư cách huấn luyện viên. (Nguồn: Getty Images)

Trong bài phát biểu của mình, Alonso cũng dành những lời khen đến Jude Bellingham - người đã có 1 kiến tạo và 1 bàn thắng ở trận này.

"Bellingham đã có ba trận đấu rất hay liên tiếp. Chúng tôi biết rằng trước kỳ nghỉ vừa rồi, cậu ấy cần thêm thời gian và số phút thi đấu để lấy lại nhịp độ. Mọi chuyện sau đó diễn ra còn tốt hơn cả mong đợi. Bellingham là mẫu cầu thủ thi đấu bằng cảm xúc, biết cách truyền năng lượng và kết nối với toàn đội," Alonso ca ngợi./.