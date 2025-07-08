Văn hóa - Văn nghệ Rộn ràng giai điệu... (VHXQ) - Đà Nẵng đang có những chương trình âm nhạc, những band, nhóm và nghệ sĩ trẻ đủ làm nên đời sống âm nhạc rộn ràng...

Một chương trình “Âm nhạc đường phố tại Đà Nẵng”. Ảnh: T.S

Nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh - Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc Việt Nam tại Đà Nẵng chia sẻ, "hoạt động âm nhạc ở nhiều không gian với sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp tư nhân… khiến diện mạo âm nhạc thành phố Đà Nẵng ngày càng năng động và đa sắc hơn...”.

Từ năm 2016 đến nay, chương trình “âm nhạc đường phố” được Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng tổ chức tại các phố đi bộ, chợ đêm Sơn Trà... thu hút hàng ngàn người tham dự.

Đặc biệt, đây còn là môi trường để các band, nhóm nhạc giao lưu và thể hiện tài năng. Những cái tên như HERO band, HY band, HUP band, DRAGON band, và FLASH band... cùng các nhóm nhạc acoustic tạo sự đa sắc cho đời sống âm nhạc thành phố.

Tháng 3/2018, chương trình Ký ức Hội An ra mắt với sự kết hợp của nhiều ngôn ngữ nghệ thuật từ múa, ánh sáng, âm thanh, âm nhạc kết hợp với các đạo cụ và công nghệ hiện đại thu hút công chúng đến từ mọi nơi. Đà Nẵng (cũ) lúc này vẫn còn loay hoay nỗ lực đi tìm sản phẩm nghệ thuật văn hóa độc đáo của riêng mình.

Đến tháng 7/2019, chương trình nghệ thuật truyền thống “Hồn Việt” của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh Đà Nẵng là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc được khởi động dàn dựng để phục vụ khách du lịch, chính thức biểu diễn và biểu diễn thường xuyên vào các ngày trong tuần theo yêu cầu của khán giả.

Nội dung và phương thức biểu diễn dựa vào nghệ thuật tuồng xứ Quảng, đồng thời đan xen với những tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc trưng của miền Trung Việt Nam được xem là một trong những cố gắng khởi sắc trong hoạt động âm nhạc Đà Nẵng.

Đáng chú ý, từ tháng 2/2025, Đà Nẵng có thêm sản phẩm nghệ thuật đặc sắc được công diễn phục vụ khán giả và du khách mang tên vũ nhạc kịch Tiên Sa.

Đây là vở diễn nghệ thuật vũ nhạc kịch kể chuyện đất và người Đà Nẵng trong hành trình huyền bí đầy mộng ảo, được đầu tư bài bản với chất lượng chuyên môn rất cao, được dàn dựng công phu với các trang thiết bị đặc biệt và sân khấu hiện đại, hoành tráng, kỳ vọng sẽ là điểm nhấn thu hút du khách, phát triển du lịch, góp phần giới thiệu, quảng bá bản sắc, các giá trị văn hóa riêng của Đà Nẵng.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trinh - Chủ nhiệm CLB Âm nhạc - thơ Hùng Vương nói: “Đời sống âm nhạc đô thị ở Đà Nẵng những năm gần đây có sự chuyển mình đáng mừng. Tuy nhiên, các sân chơi vẫn chủ yếu từ niềm đam mê tự thân của một số cộng đồng. Hiện đất diễn công cộng còn khá khiêm tốn, nhất là với những người làm nhạc không chuyên hoặc bán chuyên.

Với nhạc địa phương, dân ca – ca khúc viết về Đà Nẵng còn thiếu môi trường biểu diễn lẫn truyền thông để phát triển bền vững. Dẫu vậy, những người làm nhạc ở đây vẫn giữ lửa bằng sự tự nguyện, kết nối, và tình yêu dành cho quê hương mình”.

Và có lẽ cần nhìn nhận rằng, hiện tại, ở bối cảnh địa giới mở rộng, yêu cầu đời sống âm nhạc đô thị của Đà Nẵng đòi hỏi phải sánh với hai đô thị lớn nhất cả nước, không thể chỉ nằm ở mảng văn hóa đại chúng, nghệ thuật đại chúng, giải trí mà thôi.

Nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh nói, chẳng hạn ở địa hạt của âm nhạc hàn lâm, Đà Nẵng gần như là một vùng trắng. Đã bao lâu rồi chưa có một buổi trình diễn âm nhạc hàn lâm tầm cỡ ở Đà Nẵng? Câu hỏi này ắt hẳn khiến nhiều người phải giật mình...