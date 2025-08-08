Thế giới Saengduean Lek Chailert - người nặng tình với loài voi ĐNO - "Thì thầm cùng voi" là cách gọi trìu mến mà nhiều người dành cho bà Saengduean Lek Chailert (sinh năm 1961) - người dành cả cuộc đời để cứu hộ và chăm sóc những chú voi bị ngược đãi tại Thái Lan.

Bà Chailert bên chú voi con. Ảnh: Saveelephant.org

Lúc 5 tuổi, Chailert lần đầu tiên nhìn thấy một con voi nhưng chân nó bị xích, lê bước ngang qua nhà bà ở một vùng nông thôn Thái Lan trên đường đến giúp người đốn gỗ kéo cây từ trong rừng. Chailert khi đó cũng xem voi như bao loài khác - những con vật phục vụ con người.

Nhưng điều đó đã thay đổi hoàn toàn vào một ngày bà nghe thấy tiếng hét, kêu cứu của voi từ trong rừng. Năm 16 tuổi, Chailert chứng kiến voi bị con người ngược đãi khi chúng không thể kéo khúc gỗ ra khỏi mương.

Đầu thế kỷ 20, ước tính có khoảng 100 nghìn con voi ở Thái Lan. Hàng nghìn con voi làm việc đến chết hoặc bị thương nặng do phải kéo cây khổng lồ từ rừng nhiệt đới.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Rajabhat Chiang Mai với bằng cử nhân nghệ thuật, Chailert làm việc trong ngành du lịch - nơi bà chứng kiến sự ngược đãi và đau khổ của nhiều chú voi khi tham gia huấn luyện, phục vụ biểu diễn và dịch vụ cưỡi voi cho khách du lịch.

Những năm 1990, bà Chailert bắt đầu cứu hộ voi bị thương, bị bỏ rơi và già yếu. Đặc nói nhất là năm 2003, bà đã tạo dựng một mái ấm lâu dài cho chúng tại thung lũng Mae Taeng xinh đẹp của Thái Lan với sự ra đời của Công viên voi thiên nhiên sau khi bà bán hết tài sản của bà cùng với sự chung tay, đóng góp của nhiều nhà bảo vệ động vật.

Ở đó, dự án Saddle Off của bà Chailert đến nay giúp 120 con voi bị ngược đãi tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và gần gũi với thiên nhiên hơn tại công viên.

Bà Chailert cũng làm việc không mệt mỏi để nâng cao nhận thức quốc tế về hoàn cảnh của cả voi châu Á bị nuôi nhốt và voi hoang dã. Bà đồng thời có ảnh hưởng lớn trong việc cải thiện cuộc sống của hàng trăm chú voi ở châu Á thông qua hoạt động của Quỹ Cứu trợ voi (Save Elephant Foundation).

Bà Chailert và công viên voi của bà từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu về bảo vệ động vật hoang dã của kênh truyền hình National Geographic (Mỹ) quay tại Thái Lan. Hoạt động của khu bảo tồn hiện có lượng người theo dõi khổng lồ trên Instagram và Facebook cũng như mở cửa đón khách tham quan.

Công viên voi thiên nhiên tại Thái Lan. Ảnh: Elephantnaturepark

"Một số voi đến công viên với những vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Một số hung dữ, lắc đầu qua lại. Chúng tôi không cho phép nhân viên sử dụng bất kỳ công cụ nào hoặc làm bất cứ điều gì có thể khiến voi cảm thấy bị đe dọa. Chúng tôi phải nhẹ nhàng, kiên nhẫn và dành tình yêu thương để chúng tin tưởng chúng tôi. Theo thời gian, voi thể hiện cảm xúc vui mừng" - bà Chailert nói.

Ngày nay, chương trình bảo tồn tại Công viên voi thiên nhiên được tài trợ bởi du khách và tình nguyện viên. Đáng chú ý, cách bà Chailert yêu thương, chăm sóc voi cũng ảnh hưởng đến cách ngành du lịch Thái Lan nhìn nhận về voi và công tác bảo tồn.

Với tình yêu thương động vật thông qua các chương trình bảo tồn voi, bà Chailert nhận được sự vinh danh từ nhiều kênh truyền thông quốc tế như National Geographic, Discovery Channel, Animal Planet, CNN, Guardian, USA Today và Forbes. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton năm 2009 - 2013 từng khen ngợi bà Chailert là một trong sáu nữ Anh hùng bảo tồn toàn cầu năm 2010, một trong những Anh hùng châu Á của Tạp chí TIME năm 2005, Anh hùng hành tinh của Quỹ Ford năm 2001...