Kinh tế Sân bay Đà Nẵng áp dụng tự động hóa Việc hiện đại hóa hạ tầng, chuyển đổi số mạnh mẽ và cải thiện chất lượng dịch vụ đã tạo nên những thành tựu nổi bật giúp sân bay Đà Nẵng khẳng định thương hiệu trong nước và quốc tế.

Nhiều ứng dụng tự động hóa

Ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, từ nay hành khách có thể làm thủ tục bay không cần giấy tờ thông qua xác thực Face ID trên ứng dụng VNeID, tại sân bay Đà Nẵng.

Du khách nước ngoài đến Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, hành khách của Vietnam Airlines và Vietjet Air thực hiện các chuyến bay nội địa từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có thể sử dụng sinh trắc học trên nền tảng VNeID để làm thủ tục hàng không, thay thế việc xuất trình giấy tờ như trước đây.

Đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống hàng không Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của Đà Nẵng là một trong những cảng hàng không dẫn đầu về ứng dụng công nghệ cao.

Việc triển khai thủ tục bay bằng công nghệ sinh trắc học nhằm mang đến trải nghiệm nhanh chóng, tiện lợi và an toàn cho hành khách.

Trước đó, từ tháng 3/2025, sân bay Đà Nẵng chính thức vận hành mô hình “Smart Terminal” tại nhà ga quốc tế T2, trở thành sân bay đầu tiên tại Việt Nam tự động hóa toàn bộ quy trình làm thủ tục cho hành khách quốc tế. Với các quy trình tự động hóa từ khâu checkin, soi chiếu an ninh, hải quan cho đến lên máy bay.

Ứng dụng công nghệ sinh trắc học (Autogate) giúp hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh chỉ trong vòng 1 phút, kết hợp hệ thống camera AI giám sát mật độ người, hướng dẫn di chuyển thông minh, giảm tải ùn ứ. Đồng thời ứng dụng màn hình đa ngôn ngữ, hỗ trợ người nước ngoài dễ dàng tiếp cận thông tin dịch vụ...

Đây là bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ 4.0, đưa Đà Nẵng đi trước nhiều sân bay lớn trong nước về chuyển đổi số và trải nghiệm hành khách.

Riêng với dịch vụ làm thủ tục bay không cần giấy tờ, thông qua xác thực Face ID trên ứng dụng VNeID, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, hành khách khi bay sử dụng VNeID trong quá trình làm thủ tục cần thực hiện theo ba bước.

Tại điểm làm thủ tục check-in: Hành khách mở ứng dụng VNeID trên điện thoại cá nhân. Chọn Dịch vụ khác. Thủ tục hàng không check-in online và thực hiện theo các bước hướng dẫn trên màn hình.

Sau khi hoàn thành check-in trực tuyến, hành khách tiếp tục di chuyển tới khu vực kiểm tra an ninh. Hành khách cũng có thể làm thủ tục và đăng ký dữ liệu khuôn mặt tại quầy thủ tục 05, 06 và quầy 28.

Tại điểm kiểm tra an ninh: hành khách di chuyển tới khu vực kiểm tra an ninh được trang bị hệ thống sinh trắc học (1 điểm tại lối đi số 2 - nhà ga hành khách T1). Tại đây hành khách đứng vào vị trí hướng dẫn có dấu chân, nhìn thẳng vào màn hình camera để hệ thống thực hiện nhận diện khuôn mặt. Sau khi hệ thống xác thực thành công và mở cửa, hành khách tiếp tục di chuyển vào khu vực soi chiếu an ninh.

Tại cửa ra tàu bay: hành khách đứng vào vị trí xác định, nhìn vào camera để hệ thống nhận diện. Sau khi xác thực thành công, cửa sẽ tự động mở và hành khách lên tàu bay mà không cần tiếp xúc với nhân viên.

Tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Để quá trình làm thủ tục bay thuận lợi, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khuyến cáo hành khách cần cập nhật tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 và bảo đảm đang sử dụng phiên bản ứng dụng mới nhất.

Khách cần tải và cập nhật ứng dụng di động mới nhất của Hãng hàng không Vietnam Airlines hoặc Vietjet Air để hỗ trợ xác nhận thông tin nhanh chóng.

Đồng thời mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ (căn cước công dân, hộ chiếu…) để dự phòng trong trường hợp hệ thống sinh trắc học gặp sự cố kỹ thuật. Đặc biệt, việc làm thủ tục bay không giấy tờ chỉ áp dụng với hành khách từ 14 tuổi trở lên.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục có mức tăng trưởng ấn tượng với lượng khách thông qua sân bay Đà Nẵng đạt hơn 7,4 triệu lượt (đạt 51,3% kế hoạch năm, tăng gần 11,4% so với cùng kỳ); sản lượng tàu bay cất hạ cánh gần 45.000 lần chuyến (đạt gần 49% kế hoạch năm, tăng hơn 12%), sản lượng hàng hóa đạt gần 18.700 tấn (đạt 46,36% kế hoạch năm, tăng hơn 25%), tổng thu đạt trên 912 tỷ đồng, hoàn thành hơn 53% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 14/7, sân bay Đà Nẵng đón hơn 49.300 lần chuyến bay cất/ hạ cánh với lượng khách hơn 8,1 triệu lượt, đạt hơn 56% kế hoạch năm.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, sân bay Đà Nẵng cũng đạt thành tích ấn tượng với 2 năm liên tiếp 2024 - 2025 được Tổ chức xếp hạng vận tải hàng không quốc tế Skytrax công nhận tốp 100 sân bay tốt nhất thế giới.

Với những bước đi mạnh mẽ trong hiện đại hóa, tự động hóa và mở rộng quốc tế, sân bay Đà Nẵng không chỉ là đầu mối giao thông mà còn là biểu tượng mới của một đô thị hiện đại, hội nhập và năng động.