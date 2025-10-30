Thương mại - Dịch vụ Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: "Bệ đỡ" từ khuyến công Việc Đà Nẵng có 2 sản phẩm vừa được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đồng doanh nghiệp cũng như hoạt động khuyến công của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Bính, Giám đốc Công ty TNHH Lưu niệm quà Việt Conomi giới thiệu một số sản phẩm của doanh nghiệp. Ảnh: KHÁNH HÒA

Đồng hành với doanh nghiệp, những năm qua thành phố Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam chú trọng hoạt động hỗ trợ khuyến công để phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tạo lập giá trị gia tăng cao hơn. Từ “bệ đỡ” này, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp tục sẵn sàng cho mục tiêu đổi mới.

Đồng hành với doanh nghiệp

Năm 2023, các sản phẩm hàng quà lưu niệm của thương hiệu Conomi thuộc Công ty TNHH Lưu niệm quà Việt Conomi, có trụ sở đặt tại số 1163 đường Nguyễn Tất Thành (phường Liên Chiểu) được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố.

Trước đó, đi kèm các chương trình hỗ trợ từ hoạt động khuyến công như tư vấn về thiết kế hình ảnh, hỗ trợ truyền thông,… cơ sở còn nhận được mức hỗ trợ tài chính 45 triệu đồng để đầu tư máy móc, trang thiết bị nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu về sản phẩm hàng lưu niệm trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Bính (SN 1986), Giám đốc Công ty TNHH Lưu niệm quà Việt Conomi bày tỏ, việc được công nhận giúp sản phẩm tạo lập được niềm tin đối với khách hàng cũng như có chỗ đứng vững chắc hơn ở phân khúc thị trường hàng quà lưu niệm.

Ông Bính cũng kỳ vọng, sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ hoạt động khuyến công của thành phố, đặc biệt, sau khi Quảng Nam - Đà Nẵng hợp nhất, thị trường dành cho mặt hàng lưu niệm đang rộng mở. Về phần mình, doanh nghiệp sẽ kiên định mục tiêu sản xuất các mặt hàng có chất lượng, không những đẹp và sang trọng về mẫu mã, kiểu dáng mà còn phong phú về thiết kế.

Theo báo cáo từ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2021 đến quý III/2025, trung tâm đã hỗ trợ thực hiện 40 đề án trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tổng kinh phí khuyến công hỗ trợ đạt gần 9 tỷ đồng, thu hút hơn 23 tỷ đồng vốn đầu tư doanh nghiệp tham gia.

Ngoài ra, triển khai thực hiện 18 đề án tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn trong công nghiệp với tổng kinh phí khuyến công hỗ trợ 900 triệu đồng.

Đối với tỉnh Quảng Nam (cũ), giai đoạn 2021 đến quý II/2025, nguồn ngân sách phân bổ về hơn 5,6 tỷ đồng để triển khai công tác khuyến công.

Dự kiến 3 tháng cuối năm 2025, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng tiếp tục cấp vốn xây dựng 9 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cho 9 cơ sở.

Bên cạnh đó, hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho 2 cơ sở và hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho 2 cơ sở, với tổng kinh phí khuyến công hơn 2,5 tỷ đồng.

Tạo dựng nền móng vững chắc

Sản phẩm công nghiệp nông thôn của thành phố Đà Nẵng có bước tiến mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, nhất là sau khi hợp nhất giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, đã có 158 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, thành phố; 15 sản phẩm cấp khu vực và 4 sản phẩm cấp quốc gia.

Sau khi được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hầu hết đơn vị, cơ sở kinh doanh tập trung sản xuất theo xu hướng “xanh”, sản xuất các sản phẩm truyền thống có chất lượng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm.

Ông Thái Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại cho hay, thành phố đã nhanh chóng đề xuất các nội dung hoạt động khuyến công cần ưu tiên hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết số 324/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) quy định chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 6/12/2024 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) quy định mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, mức hỗ trợ thấp nhất từ 30-50 triệu đồng/đề án; cao nhất có thể lên tới 500 triệu đồng/đề án.

Cũng trong giai đoạn này và định hướng đến năm 2045, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đề xuất Sở Công Thương, UBND thành phố tiếp tục quan tâm, ưu tiên hỗ trợ các nội dung như: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

Đây là các nội dung quan trọng, tạo động lực cho cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư, cải tiến công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, góp phần phát triển hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương.

Bên cạnh đó, để hoạt động khuyến công thực sự tạo được bứt phá, thúc đẩy các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh đã được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm thì một trong những điểm nhấn của chính sách mới sẽ được triển khai trong thời gian tới đó là nâng cao chất lượng chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Đây là khâu then chốt với một số giải pháp chính sẽ được áp dụng như: Hoàn thiện tiêu chí và quy trình bình chọn với việc cập nhật, bổ sung các tiêu chí phù hợp với thực tiễn; chú trọng yếu tố đổi mới sáng tạo, hàm lượng công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng; khả năng xuất khẩu và thân thiện môi trường.

Với những định hướng và các giải pháp nêu trên, thành phố đang tạo dựng nền móng vững chắc để công nghiệp nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, hội nhập.