Bạn cần biết Sáng tạo và đẳng cấp trong từng công trình cùng Kiến trúc Real House Trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng, sự khác biệt không chỉ đến từ vẻ ngoài ấn tượng mà còn nằm ở tư duy thiết kế sáng tạo, khả năng cá nhân hóa không gian và chất lượng thi công. Kiến trúc Real House là một trong những đơn vị hội tụ đầy đủ những yếu tố đó. Real House đã và đang khẳng định vị thế bằng hàng loạt công trình chất lượng, mang lại giá trị thẩm mỹ và công năng bền vững cho hàng trăm khách hàng trên khắp cả nước.

Kiến trúc Real House - Thiết kế và thi công nhà uy tín

Công ty cổ phần Kiến trúc và nội thất Realhouse là đơn vị thiết kế thi công trọn gói uy tín. Được thành lập năm 2017, Kiến trúc Real House có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Công ty đã thực hiện nhiều dự án lớn nhỏ trải khắp trên cả nước. Các dự án Real House đã thiết kế và thi công đa dạng từ nhà phố, biệt thự, khách sạn...

Kiến trúc Real House chuyên cung cấp 3 dịch vụ chính:

- Thiết kế thi công xây nhà trọn gói

- Thiết kế kiến trúc và nội thất

- Cải tạo và sửa chữa công trình

Báo giá thiết kế thi công xây nhà trọn gói Đà Nẵng

Phong cách thiết kế “chuẩn gu” khách hàng, không rập khuôn

Một trong những điểm khác biệt cốt lõi làm nên thương hiệu Kiến trúc Real House chính là tinh thần sáng tạo. Thay vì áp dụng khuôn mẫu cố định, mỗi bản vẽ của Real House đều được tạo nên dựa trên gu thẩm mỹ, nhu cầu sử dụng và đặc điểm khu đất riêng của từng khách hàng.

Real House tin rằng thiết kế nhà ở không chỉ là bài toán công năng mà còn là câu chuyện cá nhân, thể hiện cá tính và phong cách sống của gia chủ. Chính vì thế, từ những đường nét kiến trúc tổng thể đến chi tiết nội thất, từng công trình đều mang “chất riêng” không thể trộn lẫn.

Đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp

Thành công của Real House không thể thiếu sự đóng góp từ thạc sĩ Kiến trúc sư Lê Xuân Đức cùng đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và chuyên viên thiết kế đầy tâm huyết. Tất cả đều có chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm thực tế và thường xuyên cập nhật xu hướng thiết kế mới nhất trong nước và quốc tế.

Không chỉ giỏi chuyên môn, đội ngũ Real House còn nổi bật bởi sự tận tâm trong quá trình làm việc. Họ lắng nghe mong muốn của khách hàng, tư vấn giải pháp hợp lý, cân đối giữa thẩm mỹ, công năng và chi phí đầu tư. Đặc biệt, mỗi phương án thiết kế đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, tính toán khoa học để đảm bảo thi công thuận lợi và sử dụng lâu dài.

Dịch vụ trọn gói từ thiết kế đến thi công

Không chỉ dừng lại ở việc thiết kế bản vẽ, Real House cung cấp dịch vụ thiết kế và thi công trọn gói, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức. Quy trình làm việc tại Real House rõ ràng và bài bản, gồm các bước:

- Ký hợp đồng: Khảo sát hiện trạng, ký hợp đồng, đặt cọc.

- Thiết kế sơ bộ: Lên phương án và chốt mặt bằng, phối cảnh 3D, ký hợp đồng tạm ứng.

- Triển khai hồ sơ.

- Bàn giao hồ sơ: Bàn giao toàn bộ bản vẽ.

- Giám sát hiện trường.

Ngoài ra, công ty Real House còn hỗ trợ khách hàng xin phép xây dựng, lựa chọn vật liệu phù hợp, tối ưu công năng sử dụng và đảm bảo thi công đúng tiến độ.

Dự án đa dạng, phong cách linh hoạt

Real House không giới hạn trong một phong cách thiết kế cố định. Từ nhà phố hiện đại, biệt thự tân cổ điển, căn hộ nhỏ gọn, cho đến văn phòng công ty, quán cà phê, nhà hàng. Real House đều có những mẫu thiết kế ấn tượng, thực tế và tối ưu.

Mỗi công trình không chỉ được đầu tư về mặt thẩm mỹ mà còn chú trọng vào công năng và tính ứng dụng cao trong đời sống thường ngày. Đặc biệt, Real House luôn tính đến yếu tố khí hậu, hướng nắng, hướng gió tại từng khu vực để đưa ra giải pháp thiết kế hiệu quả nhất.

Chính nhờ sự linh hoạt này, công ty thiết kế kiến trúc nội thất Real House có thể đáp ứng tốt nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, từ người trẻ yêu thích phong cách tối giản đến gia chủ trung niên ưa chuộng nét truyền thống và sang trọng. Nếu khách hàng đang tìm đơn vị thiết kế thi công xây nhà trọn gói uy tín, minh bạch và chuyên nghiệp. Real House là lựa chọn lý tưởng.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Kiến trúc và nội thất Realhouse

Trụ sở: 59LK - 6C, Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Hà Đông, TP. Hà Nội

Chi nhánh 1: 268-270 đường 30/4, phường‍ Hòa‍ Cường, TP. Đà Nẵng

Chi nhánh 2: 51 đường 21, TP Hồ Chí Minh

Email: lienhe.realhouse@gmail.com

Phone: 0777.303.888 - 0765.22.1111

Website: https://realhouse.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/kientrucrealhouse