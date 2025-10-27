Văn bản hướng dẫn Sáp nhập Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Quảng Nam vào Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng UBND thành phố vừa có quyết định sáp nhập Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Quảng Nam vào Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng; đồng thời chuyển giao chức năng, nhiệm vụ liên quan về Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng và Trung tâm dịch vụ bảo trì, khai thác thủy, bộ Đà Nẵng.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Xây dựng thành phố chỉ đạo Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng và Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Quảng Nam bàn giao chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ, nhân lực, tài chính, tài sản (nếu có) về Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Dịch vụ bảo trì, khai thác thủy, bộ Đà Nẵng. Việc bàn giao phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Được biết, Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng, có 2 cơ sở hoạt động, cơ sở 1 tại tầng 3, nhà làm việc các Ban Quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp công lập, số 48 đường Võ An Ninh, phường Hoà Xuân, thành phố Đà Nẵng; cơ sở 2 tại số 12 đường Trần Phú, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.