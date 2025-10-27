Thứ Hai, 27/10/2025
Sáp nhập Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Quảng Nam vào Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng

THÀNH LÂN 27/10/2025 07:15

UBND thành phố vừa có quyết định sáp nhập Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Quảng Nam vào Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng; đồng thời chuyển giao chức năng, nhiệm vụ liên quan về Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng và Trung tâm dịch vụ bảo trì, khai thác thủy, bộ Đà Nẵng.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Xây dựng thành phố chỉ đạo Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng và Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Quảng Nam bàn giao chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ, nhân lực, tài chính, tài sản (nếu có) về Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Dịch vụ bảo trì, khai thác thủy, bộ Đà Nẵng. Việc bàn giao phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Được biết, Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng, có 2 cơ sở hoạt động, cơ sở 1 tại tầng 3, nhà làm việc các Ban Quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp công lập, số 48 đường Võ An Ninh, phường Hoà Xuân, thành phố Đà Nẵng; cơ sở 2 tại số 12 đường Trần Phú, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.

Mời thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội

Kiểm tra, rà soát toàn bộ việc cấp phép, quản lý, khai thác, vận hành bãi đỗ xe

Sửa đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chính sách nhà ở xã hội

Từ ngày 1/10, dừng nhận hồ sơ giấy 25 thủ tục hành chính

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về đầu tư

