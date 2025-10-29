Xã hội Sạt lở gây chia cắt tuyến đường lên hai xã Tây Giang và Hùng Sơn ĐNO - Tuyến ĐT606 xuất hiện 7 điểm sạt lở lớn, gây chia cắt hoàn toàn 2 xã Tây Giang và Hùng Sơn.

Một điểm sạt lở trên tuyến ĐT606 dẫn vào trung tâm xã Tây Giang. Ảnh: HỒ QUÂN

Ông Alăng Tối, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho biết, tuyến ĐT606 qua địa bàn xã xuất hiện hơn 20 điểm sạt lở taluy âm, taluy dương và sụt lún.

Trong đó, có 7 điểm sạt lở lớn lấp kín mặt đường với khối lượng đất đá ước khoảng 35.000m³, khiến phương tiện và người dân không thể qua lại. Đây là tuyến giao thông độc đạo nối xã Avương với 2 xã Tây Giang và Hùng Sơn.

Riêng tại Km12, tối 28/10, một ngọn đồi xảy ra sạt lở với khối lượng đất đá hơn 3.000m³ tràn xuống mặt đường, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Tại Km23+480, vết sụt lún cũ đang có nguy cơ làm đứt gãy đoạn tuyến này, với chiều dài khoảng 43m, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo tại các khu vực sạt lở và nguy cơ sạt lở. Đơn vị bảo trì đường bộ vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường để san ủi, thông xe bước 1.

Một ngọn đồi sạt lở, chia cắt tuyến ĐT606 tại Km12. Ảnh: LÊ TIẾN

Ông Alăng Tối cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực đồi núi đã ngậm no nước, nguy cơ sạt lở tiếp diễn rất cao.

Để ứng phó với tình hình chia cắt có thể kéo dài, địa phương thực hiện nghiêm phương án “4 tại chỗ”. Phân công cán bộ trực ban 24/24 giờ để kịp thời xử lý thông tin. Các tổ xung kích của xã và thôn sẵn sàng triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết.

Hiện người dân địa phương chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm dùng trong ít nhất 7 ngày.

