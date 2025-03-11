Xã hội Sạt lở núi ở xã Thượng Đức khiến một người chết ĐNO - Sáng 3/11, ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức thông tin, một ngọn núi trên địa bàn xã sạt lở với khối lượng đất đá ước tính hơn 100.000m³. Một người dân đi thăm rẫy không may bị đất đá vùi lấp tử vong.

Các lực lượng và người dân địa phương nỗ lực đưa thi thể ông N.Q.B. ra khỏi đống đất đá vùi lấp. Ảnh: XUÂN TRINH

Vị trí sạt lở thuộc khe Ông Đà, thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức. Tại hiện trường, vệt sạt lở kéo dài hơn 1km và tiếp tục có nguy cơ sạt thêm. Khu vực này cách xa khu dân cư khoảng 5km nên không ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tuy nhiên, sáng 3/11, ông N.Q.B. (40 tuổi, thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức) khi lên rẫy gần khe Ông Đà thăm đàn gia súc chăn thả thì bị đất đá vùi lấp.

Ngay khi nhận thông tin, UBND xã Thượng Đức cùng các lực lượng công an, quân sự địa phương khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ cứu hộ, thi thể ông B. được tìm thấy. Các lực lượng đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở, bàn giao cho gia đình mai táng.

Chính quyền xã Thượng Đức kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở. Ảnh: XUÂN TRINH

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Thượng Đức đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ thân nhân người bị nạn 5 triệu đồng.

Địa phương khẩn trương khảo sát tình hình sạt lở, giăng dây cảnh báo và tuyên truyền rộng rãi để người dân không ra vào khu vực này để đảm bảo an toàn.