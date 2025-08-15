Bạn cần biết Sắt thép SATA - Đơn vị cung cấp tôn 9 sóng, 7 sóng, 5 sóng, 11 sóng cắt tấm theo quy cách Trong xây dựng, tôn lợp là một trong những vật liệu quan trọng, góp phần quyết định độ bền và tính thẩm mỹ của công trình. Tôn 9 sóng, 7 sóng, 5 sóng, và 11 sóng được biết đến với những ưu điểm nổi bật như nhẹ, dễ thi công và độ bền cao. Tại Sắt thép SATA, tự hào là một trong những đơn vị cung cấp những sản phẩm tôn chất lượng hàng đầu, cắt tấm theo quy cách yêu cầu của khách hàng.

Tôn 9 sóng, 7 sóng, 5 sóng, 11 sóng – Giải pháp lợp hiệu quả cho công trình

Tôn 9 Sóng với độ dày và hình dạng sóng tối ưu, tôn 9 sóng thường được sử dụng cho các công trình yêu cầu khả năng chịu lực tốt, đồng thời có khả năng thoát nước nhanh chóng, thích hợp cho những khu vực có lượng mưa lớn.

Tôn 9 sóng vuông. Ảnh: Sắt thép Sata

Tôn 7 sóng: Đây là lựa chọn phổ biến cho các công trình nhà xưởng và kho bãi, nhờ vào khả năng cách nhiệt và độ bền cao. Tôn 7 sóng cũng giúp tiết kiệm chi phí lắp đặt nhờ vào trọng lượng nhẹ và tính dễ dàng trong việc thi công.

Tôn 7 sóng vuông. Ảnh: Sắt thép Sata

Tôn 5 sóng: Tôn 5 sóng có cấu trúc nhẹ hơn, thường được sử dụng cho các công trình dân dụng như nhà ở, biệt thự. Với độ bền cao và khả năng chống ăn mòn tốt, sản phẩm này đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền lâu dài cho công trình.

Tôn 5 sóng vuông. Ảnh: Sắt thép Sata

Tôn 11 sóng: Là lựa chọn hoàn hảo cho các công trình cần khả năng chịu tải lớn và khả năng thoát nước tốt, tôn 11 sóng được ưa chuộng trong các dự án công nghiệp, nhà kho và nhà xưởng.

Tôn 11 sóng vuông. Ảnh: Sắt thép Sata

Cắt tấm theo quy cách - Đáp ứng nhu cầu khách hàng

Sắt thép SATA cung cấp dịch vụ cắt tấm tôn theo quy cách yêu cầu của khách hàng. Với công nghệ cắt hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, công ty cam kết mang đến những sản phẩm hoàn hảo nhất, phù hợp với mọi nhu cầu thi công.

Cam kết chất lượng

Tất cả sản phẩm tôn tại Sắt thép SATA đều được sản xuất từ nguyên liệu chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Công ty không ngừng cải tiến công nghệ sản xuất và quy trình kiểm soát chất lượng nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

