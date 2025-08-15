Thứ Sáu, 15/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Scavi tổ chức “Bữa cơm công đoàn” cho 500 người lao động

NGỌC HÀ 15/08/2025 15:17

ĐNO - Ngày 15/8, Công đoàn Chi nhánh Công ty Scavi Huế tại Đà Nẵng tổ chức "Bữa cơm công đoàn" cho 500 đoàn viên, người lao động công ty.

bc1.jpg
Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố (bìa phải) hỗ trợ 15 triệu đồng cho đơn vị tổ chức bữa cơm công đoàn. Ảnh: NGỌC HÀ

Bữa cơm công đoàn được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm mang đến cho người lao động bữa ăn chất lượng. Đây là dịp để người lao động gắn bó tạo dựng niềm tin đối với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025), thực hiện hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố, công đoàn Chi nhánh Công ty Scavi Huế tại Đà Nẵng phối hợp với lãnh đạo công ty phát động các phong trào thi đua như phong trào "lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào "xanh - sạch - đẹp"; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động…

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng 10 suất quà đến 10 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/xuất), hỗ trợ 15 triệu đồng cho đơn vị tổ chức bữa cơm công đoàn.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Bà Phan Thị Thúy Linh làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

Bà Phan Thị Thúy Linh làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Bà Phan Thị Thúy Linh làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

Bà Phan Thị Thúy Linh làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Scavi tổ chức “Bữa cơm công đoàn” cho 500 người lao động

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO