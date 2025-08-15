Xã hội Scavi tổ chức “Bữa cơm công đoàn” cho 500 người lao động ĐNO - Ngày 15/8, Công đoàn Chi nhánh Công ty Scavi Huế tại Đà Nẵng tổ chức "Bữa cơm công đoàn" cho 500 đoàn viên, người lao động công ty.

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố (bìa phải) hỗ trợ 15 triệu đồng cho đơn vị tổ chức bữa cơm công đoàn. Ảnh: NGỌC HÀ

Bữa cơm công đoàn được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm mang đến cho người lao động bữa ăn chất lượng. Đây là dịp để người lao động gắn bó tạo dựng niềm tin đối với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025), thực hiện hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố, công đoàn Chi nhánh Công ty Scavi Huế tại Đà Nẵng phối hợp với lãnh đạo công ty phát động các phong trào thi đua như phong trào "lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào "xanh - sạch - đẹp"; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động…

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng 10 suất quà đến 10 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/xuất), hỗ trợ 15 triệu đồng cho đơn vị tổ chức bữa cơm công đoàn.