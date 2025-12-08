Xã hội Sẽ bổ sung biển chỉ dẫn, sắp xếp lại chỗ đón trả khách tại Bến xe Trung tâm Ngày 11/8, Sở Xây dựng thành phố cho biết, qua phản ánh của người dân về việc không được dừng xe tại sân ga trả khách ở Bến xe Trung tâm thành phố, Sở đã yêu cầu Công ty Cổ phần Vận tải và quản lý bến xe nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của khách hàng nhằm sắp xếp, bố trí, bổ sung biển chỉ dẫn lại phương án tổ chức giao thông nội bộ bên trong bến xe cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của khách hàng.

Trước đó, người dân phản ánh về việc khi lái ô tô đến Bến xe Trung tâm thành phố để đón người thân, sau khi vào bến xe mặc dù đã trả phí 10.000 đồng nhưng lúc dừng tại sân ga trả khách (khu vực có mái che để xe khách dừng trả khách) thì bảo vệ bến xe đến và yêu cầu không được dừng xe khu vực này mà phải di chuyển ra ngoài khu vực nhà ga, đồng thời cho biết những xe đang đậu ở đây đã đóng phí.

Trước sự việc trên người dân đặt câu hỏi: Quy định như vậy có đúng hay không? Khu vực nào là vị trí để người dân đỗ xe đón người thân trong khu vực bến xe?

Về vấn đề này, Công ty Cổ phần Vận tải và quản lý bến xe cho biết: Khu vực nhà ga trả khách Bến xe Trung tâm có diện tích khoảng 1.200m2. Trong đó, phần ga chính khoảng 900m2 được bố trí 3 làn xe dành cho ô tô tuyến cố định về trả khách; phần phụ trợ có diện tích khoảng 300m2, được chia làm 9 vị trí để bố trí cho xe của 4 doanh nghiệp taxi truyền thống và xe công vụ của bến xe đậu đỗ, trong đó có 1 xe chữa cháy có dung tích 10m3 thường trực làm nhiệm vụ. Trong khu vực này không bố trí vị trí đậu đỗ cho xe hợp đồng dưới 9 chỗ, xe grab công nghệ và xe đón người nhà.

Ngay sát bên hành lang ga trả khách bố trí 11 vị trí đậu đỗ dành cho xe buýt, xe trung chuyển, xe đón người nhà đậu đỗ. Vị trí này chỉ bố trí cho xe dừng đón khách và đi ngay.

Bên cạnh đó, phía đối diện ga trả khách khoảng 12m có bố trí 1 nhà giữ ô tô từ 16 chỗ trở xuống (có sức chứa 27 xe và có mái che). Vị trí này dành cho khách gửi ô tô qua đêm hoặc chờ đón người nhà. Ngoài những vị trí này, tại đầu hồi các khu vực xe chờ phiên còn bố trí khoảng 20 vị trí dành cho ô tô đậu đỗ chờ đón người nhà.

Như vậy, tại khu vực ga trả khách chỉ ưu tiên bố trí cho xe tuyến cố định về trả khách, xe taxi truyền thống của các doanh nghiệp và xe công vụ của bến xe, không bố trí vị trí cho xe đậu đỗ chờ đón người nhà. Nếu khách có nhu cầu chờ đón người nhà, vui lòng di chuyển đến các vị trí nêu trên hoặc theo sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ.