Thông tin doanh nghiệp Sen Xanh Event - Công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, trọn gói và uy tín hàng đầu Ngày nay, sự kiện không chỉ đơn thuần là một hoạt động truyền thông hay quảng bá thương hiệu, mà còn là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp tạo dựng dấu ấn, kết nối khách hàng và đối tác. Việc lựa chọn công ty tổ chức sự kiện uy tín đóng vai trò then chốt để đảm bảo mỗi chương trình được diễn ra thành công, chuyên nghiệp và để lại ấn tượng sâu sắc.

Với kinh nghiệm lâu năm và đội ngũ nhân sự sáng tạo, Sen Xanh Event đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tổ chức sự kiện trọn gói uy tín tại Việt Nam, chuyên thực hiện các chương trình khánh thành, khởi công, khai trương và cung cấp dịch vụ cho thuê bàn ghế sự kiện chất lượng cao.

Đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp - Đưa ý tưởng thành hiện thực

Sen Xanh Event hiểu rằng mỗi sự kiện là một câu chuyện riêng, mang thông điệp và giá trị đặc biệt đối với doanh nghiệp. Chính vì vậy, công ty luôn chú trọng khâu lên ý tưởng, thiết kế kịch bản, triển khai thi công và giám sát nhằm đảm bảo mọi yếu tố đều hài hòa và đồng bộ.

Các dịch vụ tổ chức sự kiện nổi bật tại Sen Xanh Event gồm:

- Tổ chức lễ khánh thành: Đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp, tạo tiếng vang và thu hút sự quan tâm của công chúng.



- Tổ chức lễ khởi công: Mở đầu cho các dự án trọng điểm, thể hiện tầm nhìn và cam kết phát triển bền vững.



- Tổ chức sự kiện khai trương : Giúp cửa hàng, chi nhánh hoặc thương hiệu mới nhanh chóng tiếp cận khách hàng, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.



- Cho thuê bàn ghế sự kiện: Cung cấp đa dạng mẫu mã, đảm bảo tính thẩm mỹ và sự thoải mái cho khách mời.



Ưu điểm nổi bật của Sen Xanh Event

- Kinh nghiệm và uy tín

Sen Xanh Event đã thực hiện hàng trăm sự kiện lớn nhỏ trên toàn quốc, phục vụ đa dạng khách hàng từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tập đoàn lớn.



- Dịch vụ trọn gói

Khách hàng chỉ cần chia sẻ ý tưởng, Sen Xanh Event sẽ lo toàn bộ từ khâu chuẩn bị, trang trí, âm thanh ánh sáng, nhân sự cho tới vận hành chương trình.



- Trang thiết bị hiện đại

Công ty sở hữu hệ thống bàn ghế, sân khấu, backdrop, âm thanh – ánh sáng đạt chuẩn, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về quy mô và phong cách tổ chức.



- Đội ngũ sáng tạo và tận tâm

Nhân sự được đào tạo bài bản, có khả năng xử lý linh hoạt mọi tình huống, mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp và hiệu quả.

Cho thuê bàn ghế sự kiện – Giải pháp tiện lợi và tiết kiệm

Bàn ghế là một trong những hạng mục quan trọng, góp phần tạo nên không gian sự kiện trang trọng và thoải mái cho khách mời. Sen Xanh Event cung cấp dịch vụ cho thuê bàn ghế sự kiện với nhiều loại như: bàn cocktail, bàn dài, ghế banquet, ghế Tiffany… đi kèm khăn phủ, nơ ghế, đảm bảo tính đồng bộ và thẩm mỹ.

Việc sử dụng dịch vụ cho thuê bàn ghế tại Sen Xanh Event mang lại lợi ích:

- Tiết kiệm chi phí so với việc mua mới.



- Linh hoạt trong lựa chọn mẫu mã, số lượng phù hợp từng chương trình.



- Đảm bảo bàn ghế được bảo quản, vệ sinh sạch sẽ và vận chuyển đúng tiến độ.

Cam kết đồng hành cùng khách hàng

Sen Xanh Event luôn đặt tiêu chí “Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả” làm kim chỉ nam hoạt động. Mỗi sự kiện được công ty tổ chức không chỉ đáp ứng yêu cầu về mặt hình thức mà còn mang lại giá trị truyền thông và kết nối thực sự cho doanh nghiệp.

Với hệ thống dịch vụ đa dạng, quy trình làm việc khoa học và tinh thần tận tâm, Sen Xanh Event đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu lớn, đồng hành trong các dấu mốc quan trọng như lễ khánh thành nhà máy, khai trương showroom, lễ khởi công dự án…