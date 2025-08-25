Thứ Hai, 25/8/2025
Seoul ra mắt xe buýt tự lái vào tháng 9/2025

KIM OANH 25/08/2025 16:27

ĐNO - Theo Korea Times, xe buýt tự lái hoạt động tại thành phố Seoul (Hàn Quốc) không có ghế lái hay vô lăng, nhưng có trang bị màn hình lớn hiển thị thông tin và thang nâng xe lăn. Một nhân viên an toàn sẽ có mặt trên xe nhưng không tham gia lái xe.

Xe buýt tự lái dừng trên một con phố gần Cheonggyecheon ở Jongno-gu, trung tâm Seoul trong đợt thử nghiệm. Ảnh: Korea Times

Ngày 24/8, chính quyền thành phố Seoul thông báo hai xe buýt 11 chỗ ngồi sẽ lăn bánh, sớm nhất là vào tháng 9. Xe chạy trên tuyến đường vòng dài 4,8km từ Cheonggye Plaza đến Cheonggye 5-ga, khu phố gần chợ Gwangjang, một trong những điểm du lịch mang tính biểu tượng của Seoul.

Xe buýt tự lái sẽ hoạt động vào các ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trừ ngày cuối tuần và các ngày lễ khi đường Cheongyecheon chỉ định cấm xe hơi.

Ban đầu, xe buýt tự lái sẽ miễn phí. Khi trở thành dịch vụ trả phí, hành khách lên xe giống như các xe buýt khác trong thành phố.

Seoul cho biết, xe buýt tự lái là cơ hội để trải nghiệm tương lai của giao thông công cộng, đồng thời hy vọng sẽ thúc đẩy du lịch quanh Cheonggyecheon và phục hồi nền kinh tế địa phương. Thành phố cũng có kế hoạch nâng cao hơn nữa công nghệ, mở rộng dịch vụ sang hoạt động ban đêm với các tuyến đường dài hơn.

