Thể thao SHB Đà Nẵng nuôi hy vọng ở Thiên Trường Thép Xanh Nam Định đang đối mặt khó khăn sẽ ít nhiều mang đến hy vọng về một kết quả có lợi cho SHB Đà Nẵng trong màn chạm trán trên sân Thiên Trường ở vòng 8 V-League 2025 - 2026, lúc 18 giờ hôm nay 27/10.

Milan Makaric (số 9) là một trong những niềm hy vọng của SHB Đà Nẵng ở trận làm khách trước Thép Xanh Nam Định. Ảnh: N.Khang

Biến động ở thành Nam

Trước cuộc đụng độ SHB Đà Nẵng, Thép Xanh Nam Định có biến động ở ban huấn luyện. Sau trận thua Gamba Osaka (Nhật Bản) 1-3 tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025 - 2026, huấn luyện viên (HLV) Vũ Hồng Việt rời “ghế nóng” ở Thép Xanh Nam Định. Người thay thế là ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ.

Thực tế, trận thua ở sân chơi châu lục chỉ là “giọt nước tràn ly”. Là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch V-League năm nay nhưng màn thể hiện của Thép Xanh Nam Định không tương xứng. Kể từ sau chiến thắng 2-1 trước PVF-CAND vào ngày 27/8, đội bóng thành Nam chưa thể giành 3 điểm trọn vẹn. Romulo cùng đồng đội bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa, trước khi lần lượt thua Ninh Bình, Công an Hà Nội và mới nhất là Becamex Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thống kê, đội chủ sân Thiên Trường dù kiểm soát bóng trung bình tới 60,1%, tung ra 13,5 cú dứt điểm mỗi trận, nhưng chỉ ghi được 6 bàn/7 trận. Rõ ràng, khả năng tận dụng cơ hội không tốt là nguyên nhân khiến Thép Xanh Nam Định đối mặt nhiều khó khăn. Hình ảnh này trái ngược với sức tấn công mạnh mẽ của đội trong hành trình vô địch mùa giải trước.

Trên bảng xếp hạng, với chỉ 7 điểm, đương kim vô địch xếp thứ 9/14 câu lạc bộ tranh tài ở V-League mùa này. Đội bóng thành Nam hơn SHB Đà Nẵng đúng 2 điểm, cũng như cách nhóm có nguy cơ xuống hạng bằng 1 chiến thắng. Do đó, màn chạm trán tối nay buộc hai đội phải quyết tâm chiến thắng, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Động thái “thay tướng” nhằm giúp Thép Xanh Nam Định “đổi vận”; dù vậy, thách thức dành cho tân HLV Nguyễn Trung Kiên không nhỏ. Dù sở hữu đội hình chất lượng nhưng chiến lược gia này không thể sử dụng những học trò ưng ý nhất. Cơn bão chấn thương khiến Thép Xanh Nam Định mất Njabulo Blom cả mùa giải. Caique, Caio Cesar, Kevin Phạm Ba, Hồng Duy, Ngô Đức Huy, Nguyễn Tuấn Anh chưa bình phục chấn thương. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cũng mới trở lại tập luyện với cường độ vừa phải do vừa phẫu thuật đầu gối.

Trong khi đó, phong độ của một số cầu thủ bị đặt dấu hỏi. Brenner không ghi bàn ở 10 trong 11 trận đấu đã qua. “Sếu vườn” Kyle Hudlin cùng Mahmoud Eid cũng chưa đảm bảo một hiệu suất ghi bàn ổn định qua từng trận đấu.

SHB Đà Nẵng lấy công bù thủ?

Sự sa sút của Thép Xanh Nam Định ít nhiều mở ra cơ hội cho SHB Đà Nẵng. Lúc này, không chỉ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, SHB Đà Nẵng cần có điểm số để xốc lại tinh thần. Theo HLV Lê Đức Tuấn, chặng đường phía trước rất khó khăn, đòi hỏi từng thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ nỗ lực hết mình. Chuẩn bị cho vòng 8, đội nghiên cứu lối chơi của Thép Xanh Nam Định để xây dựng đấu pháp hiệu quả nhất. Hy vọng các cầu thủ sẽ thực hiện đúng chiến thuật của ban huấn luyện, hướng đến kết quả tốt.

Ở trận đấu gần nhất trước Thể Công Viettel, SHB Đà Nẵng dẫn bàn nhưng để đối thủ ngược dòng đánh bại 2-1. Trận đấu phản ánh điểm yếu của SHB Đà Nẵng nằm ở khả năng phòng ngự. Với 12 bàn thua sau 7 trận, SHB Đà Nẵng là 1 trong 4 câu lạc bộ thủ kém nhất cho đến thời điểm này của mùa giải. Khó khăn chồng chất khi thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương.

Phan Văn Biểu có thể tiếp tục được chọn thay thế, nhưng cần thể hiện vai trò thủ lĩnh ở hàng thủ. Phía trên, Kim Dong-su, Đức Anh, Ngọc Hiệp cần tập trung và bọc lót cho nhau tốt hơn. Áp lực từ hàng công của Thép Xanh Nam Định ở trận đấu tới được dự báo rất lớn. Đối thủ có lợi thế sân nhà, lại đang khát khao ghi bàn để giải “cơn hạn” bàn thắng cũng như cắt chuỗi trận thất vọng.

Có lẽ, SHB Đà Nẵng tiếp tục lấy công bù thủ. Bộ đôi tiền đạo David Henen và Milan Makaric đang chia nhau 2 vị trí trong tốp 10 chân sút tốt nhất hiện tại của mùa giải, cùng có được 3 pha lập công. Đây có thể xem như niềm hy vọng lớn nhất mà SHB Đà Nẵng trông chờ, trong một chuyến làm khách đầy rẫy những bất lợi trên sân của Thép Xanh Nam Định.

Từ khi được HLV Lê Đức Tuấn tin tưởng trao cơ hội, Milan Makaric thi đấu nỗ lực, mang về trận thắng đầu tiên ở mùa giải này trước Becamex Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 5. Hy vọng, chân sút Serbia cùng đồng đội một lần nữa mang tin vui về cho người hâm mộ từ sân Thiên Trường.