Thể thao Siêu cúp bóng đá quốc gia 2024 - 2025 diễn ra ngày 9/8 Theo Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), trận Siêu cúp bóng đá quốc gia 2024 - 2025 giữa Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội được tổ chức lúc 18 giờ ngày 9/8 trên sân vận động Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình).

Đây là trận cầu hấp dẫn và đáng chờ đợi, xứng đáng là trận đấu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.

Tại V-League 2024 - 2025, Thép Xanh Nam Định cho thấy sức mạnh và bản lĩnh khi bảo vệ thành công ngôi vô địch, cán đích với 57 điểm, hơn 8 điểm so với đội xếp nhì. Đồng thời, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Vũ Hồng Việt cũng là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (51 bàn), thủng lưới ít nhất (18).

Trong khi đó, ở đấu trường Cúp quốc gia 2024 - 2025, Công an Hà Nội đăng quang sau một hành trình ấn tượng.

Thầy trò HLV Mano Polking liên tiếp tạo nên những chiến thắng vang dội, đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 ở vòng 1/8, hạ Hải Phòng 3-1 ở tứ kết, sau đó vượt qua Thể Công Viettel tại bán kết với kết quả tương tự. Trong trận chung kết trên sân Vinh, đội bóng ngành công an giành thắng lợi đậm 5-0 trước Sông Lam Nghệ An để lần đầu đoạt Cúp quốc gia.

Những ngôi sao hàng đầu, lối chơi tấn công rực lửa cùng bầu không khí sôi động của Thiên Trường hứa hẹn góp phần tạo nên trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2024 - 25 hấp dẫn.

Điểm đặc biệt của Siêu cúp bóng đá quốc gia 2024 - 2025 là đại diện FIFA sẽ dự khán trận đấu, đồng thời công nghệ VAR được áp dụng, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và công bằng cho màn so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch.