Singapore tôn vinh “tinh thần chúng ta” trong kỷ nguyên mới

Thủ tướng Lawrence Wong (Hoàng Tuần Tài) kêu gọi người dân Singapore đoàn kết trong bối cảnh thế giới bất ổn, đồng thời công bố loạt chính sách tham vọng nhằm chuẩn bị cho thập kỷ tới.

Thủ tướng Lawrence Wong tại Lễ mít tinh ngày 17/8/2025 mừng Quốc khánh. Ảnh: CNA/Jeremy Long

Tối 17/8 tại Singapore, Thủ tướng Lawrence Wong trình bày bài phát biểu chính sách quan trọng nhất trong năm, đã chọn một thông điệp đơn giản nhưng sâu sắc là “chúng ta trước tiên” thay vì “tôi trước tiên”. Đây không chỉ là lời kêu gọi đoàn kết, mà còn là chiến lược sinh tồn của một quốc đảo nhỏ bé giữa làn sóng bất ổn toàn cầu.

Khi tuổi già trở thành cơ hội

“Để Singapore tiếp tục phát triển, chúng ta phải trở thành xã hội “chúng ta trước tiên”, bởi nếu mọi người chỉ nghĩ về “tôi” và đặt “tôi” lên trước “chúng ta”, thì chúng ta sẽ kết thúc”, đài Channel News Asia dẫn lời ông Wong.

Phát biểu tại Viện Giáo dục kỹ thuật ở Ang Mo Kio, bài diễn văn này đánh dấu lần đầu tiên ông Wong trình bày tầm nhìn dài hạn sau chiến thắng áp đảo của đảng Hành động nhân dân (PAP) trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5, khi giành được 87 trong số 97 ghế quốc hội với 65,57% phiếu bầu, theo SCMP.

Singapore đang đối mặt với thách thức dân số già nghiêm trọng, nhưng ông Wong đã biến điều này thành cơ hội để xây dựng mô hình xã hội mới. Thay vì dựa hoàn toàn vào chính phủ, ông kêu gọi người cao tuổi chăm sóc lẫn nhau thông qua sáng kiến “Khu phố sống khỏe” bắt đầu triển khai tại khu dân cư Toa Payoh ở trung tâm đảo quốc sư tử.

Chương trình này nhằm “cung cấp cho người cao tuổi khả năng tiếp cận thuận tiện với các hoạt động xã hội và chăm sóc sức khỏe trong khu phố của họ”, theo Channel News Asia.

Mô hình này mở rộng dịch vụ chăm sóc từ các căn hộ chăm sóc cộng đồng (Community Care Apartments - CCA) ra toàn khu vực, bao gồm dịch vụ chăm sóc tại nhà và các cơ sở phục hồi chức năng.

CCA ở Singapore là căn hộ công cộng đặc biệt dành cho người cao tuổi, do chính phủ xây dựng. Tại đây, người lớn tuổi vừa có nơi ở phù hợp (an toàn, thiết kế tiện nghi, dễ di chuyển), vừa được tích hợp sẵn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày và hoạt động cộng đồng.

TS. Gillian Koh, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu chính sách Singapore, nhận định với tờ Straits Times rằng việc “khuyến khích người cao tuổi chăm sóc lẫn nhau thông qua các trung tâm lão hóa tích cực cũng sẽ giảm bớt gánh nặng cho người trưởng thành trong độ tuổi lao động”.

Cách tiếp cận này phản ánh triết lý “we first” (đặt lợi ích chung lên hàng đầu) mà ông Wong đang ủng hộ - thay vì chờ đợi chính phủ giải quyết mọi vấn đề, người dân được khuyến khích tự tổ chức và hỗ trợ lẫn nhau. Điều này đặc biệt quan trọng khi Singapore đang trong lộ trình trở thành “xã hội siêu già” với tỷ lệ dân số cao tuổi ngày càng tăng.

Thích ứng hay bị bỏ lại

Đối mặt với sự bất ổn toàn cầu, ông Wong đã vạch ra chiến lược đa chiều để Singapore không chỉ sinh tồn mà còn phát triển mạnh. Ông cảnh báo “trong thế giới ngày nay, đứng yên cũng giống như tụt lùi. Chúng ta hoặc tiến tới để đi lên và đi xa hơn. Hoặc chúng ta sẽ trượt xuống”, tờ SCMP trích dẫn.

Ông Wong phân tích, để ứng phó với cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo, Singapore sẽ nâng cấp việc sử dụng AI và trang bị cho các công ty khả năng khai thác AI một cách hiệu quả để nâng cao lợi thế cạnh tranh của họ; đồng thời làm việc chặt chẽ với các công đoàn để thiết kế lại công việc và trang bị cho người lao động.

Chính phủ Singapore cũng công bố chương trình thực tập có tài trợ nhà nước cho sinh viên tốt nghiệp từ các trường ITE (các cơ sở giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp ở Singapore), cao đẳng và đại học.

Về mặt địa lý, Singapore đang đẩy mạnh liên kết xuyên biên giới thông qua Khu kinh tế đặc biệt Johor - Singapore rộng 3.571km2, chính thức ra mắt tháng 1/2025.

Hệ thống tàu điện nhanh RTS Link dự kiến hoàn thành vào cuối năm tới sẽ kết nối trực tiếp với mạng lưới tàu điện ngầm và tàu điện trên cao hiện đại (MRT) của Singapore, trong khi Cửa khẩu Woodlands sẽ được mở rộng gấp 5 lần để giảm ùn tắc.

Đối với biến đổi khí hậu, Singapore đang triển khai dự án “Long Island” ven bờ biển phía đông nam để bảo vệ những khu vực dễ bị tổn thương nhất, cùng với các công trình bảo vệ bờ biển quanh vịnh Changi.