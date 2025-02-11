Xã hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng sáng tạo thiết bị hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh phổi ĐNO - Với tinh thần sáng tạo và mong muốn ứng dụng khoa học vào đời sống, nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) phát triển dự án RespirAI - thiết bị hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh phổi.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) nhận giải Nhì tại cuộc thi InTE_UD 2025 vào cuối tháng 10/2025. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Dự án vừa xuất sắc đạt giải Nhì Cuộc thi khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên lần thứ V - InTE_UD 2025 do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức vào cuối tháng 10/2025.

Ứng dụng AI nâng tầm chẩn đoán bệnh phổi

Xuất phát từ thực tế Việt Nam có tỷ lệ người mắc các bệnh lý hô hấp cao, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và hen suyễn ở trẻ em, nhóm sinh viên khoa Khoa học công nghệ tiên tiến, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) quyết định tìm hướng ứng dụng công nghệ để hỗ trợ hiệu quả hơn cho ngành y.

Với tinh thần đó, nhóm đã nghiên cứu và phát triển RespirAI - thiết bị y tế thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng hỗ trợ bác sĩ phát hiện, theo dõi và chẩn đoán sớm các bệnh lý về phổi.

Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, có thể ghi nhận âm thanh tại nhiều vị trí khác nhau trên phổi như: đỉnh phổi, trung phổi và hạ phổi.

Sinh viên Nguyễn Thiện Quốc, thành viên nhóm cho biết, RespirAI ra đời với mong muốn ứng dụng AI để nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong chẩn đoán, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Dự án phát triển ống nghe thông minh tích hợp AI (Smart Stethoscope) có khả năng số hóa âm thanh phổi, phân tích thời gian thực và hỗ trợ chẩn đoán các bệnh hô hấp mãn tính như hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Ống nghe thông minh tích hợp AI có khả năng số hóa âm thanh phổi, phân tích và chẩn đoán bệnh. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Sau khi thu âm, hệ thống sẽ tự động lọc nhiễu, phân tích tín hiệu thông qua mô hình AI được huấn luyện để nhận diện các đặc trưng âm học bất thường.

Dữ liệu sau xử lý được thể hiện dưới dạng biểu đồ trực quan và gửi tới bác sĩ như một nguồn thông tin tham chiếu ban đầu cho quá trình chẩn đoán. Qua đó, hỗ trợ bác sĩ và nhân viên y tế chẩn đoán chính xác hơn, nhờ việc giảm đi âm thanh nhiễu trong quá trình sử dụng ống nghe.

Ngoài ra, thiết bị chủ động ghi âm giúp bác sĩ có thể theo dõi tiến trình của bệnh và có thể chẩn đoán từ xa nhờ công nghệ IoT (Internet vạn vật) giúp giảm thiểu thời gian và chi phí di chuyển của bệnh nhân.

So với một số sản phẩm tương tự trên thị trường quốc tế hiện nay, RespirAI có ưu thế ở khả năng tự động phân tích âm phổi và nhận diện bệnh lý bằng AI, đồng thời cung cấp kết quả trực quan qua phần mềm.

Vỏ ngoài của thiết bị RespirAI được chế tạo bằng công nghệ in 3D, nhằm đảm bảo độ chính xác cao, khối lượng nhẹ và tối ưu chi phí sản xuất. Ảnh: HOÀNG DŨNG

“ Đây là giải pháp y tế hiện đại, chi phí thấp, đặc biệt hữu ích cho vùng sâu, vùng xa và bệnh nhân mạn tính, đồng thời xây dựng hệ sinh thái y tế kết nối giữa bệnh nhân, bác sĩ và công ty bảo hiểm. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán, mở ra khả năng xây dựng hồ sơ bệnh án điện tử và theo dõi diễn biến bệnh qua từng giai đoạn, hỗ trợ công tác điều trị trong tương lai. Sinh viên Nguyễn Thiện Quốc, đại diện nhóm dự án RespirAI

Từ ý tưởng khởi nghiệp đến sản phẩm thực tiễn

Theo sinh viên Võ Hoàng, trưởng nhóm dự án, InTE_UD 2025 là sân chơi giúp sinh viên kết hợp kiến thức về công nghệ, y tế và khởi nghiệp, đồng thời thử thách khả năng đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường.

“Chúng em không chỉ dừng lại ở việc lập trình hay thiết kế thiết bị trong phòng thí nghiệm, mà còn trực tiếp khảo sát thực tế, tham khảo ý kiến bác sĩ, bệnh nhân và các cố vấn kỹ thuật để sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu điều trị”, Hoàng cho biết.

Nhờ cách tiếp cận này, nhóm hoàn thiện thiết kế phần cứng, tối ưu khả năng thu và xử lý âm thanh, đồng thời huấn luyện mô hình AI trên dữ liệu y khoa được xử lý chuẩn xác.

Mỗi giai đoạn thử nghiệm đều có sự tham vấn của chuyên gia để bảo đảm tính tin cậy trong kết quả phân tích.

[VIDEO] - Dự án RespirAI - thiết bị hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh phổi của nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa:

Trong thời gian tới, nhóm dự kiến tiếp tục nâng cấp phần mềm, cải tiến mô hình AI và mở rộng thử nghiệm lâm sàng tại các cơ sở y tế nhằm tinh chỉnh thuật toán, nâng cao độ chính xác.

Đồng thời, đăng ký bằng sáng chế và xin chứng nhận thiết bị y tế, làm tiền đề cho quá trình thương mại hóa sản phẩm.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa kỳ vọng dự án sẽ trở thành giải pháp hữu ích cho cộng đồng. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Trực tiếp hướng dẫn dự án, Thạc sĩ Nguyễn Quang Tân, giảng viên Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) cho biết, chức năng hô hấp của phổi đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe con người.

Trong bối cảnh bệnh lý hô hấp ngày càng phổ biến, nhất là sau Covid-19, nhu cầu theo dõi và phát hiện sớm các vấn đề về phổi càng trở nên cấp thiết.

Dự án RespirAI ứng dụng công nghệ lõi gồm cảm biến thông minh, trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật hỗ trợ bác sĩ khám chữa bệnh từ xa, phân tích và đưa ra kết quả chẩn đoán nhanh và chính xác.

Dự án mang tính ứng dụng cao, trực tiếp phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phù hợp với xu hướng y tế số và khám chữa bệnh thông minh hiện nay.

Song để hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm, nhóm cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, phối hợp các cơ sở y tế, bác sĩ chuyên khoa để xây dựng bộ dữ liệu bệnh án chuẩn xác, làm nền tảng cho việc huấn luyện thuật toán AI.

Bên cạnh phần ống nghe thông minh tích hợp AI, nhóm cần nâng cấp và phát triển sản phẩm với nhiều tính năng mở rộng như: đo chức năng hô hấp thông qua nhịp thở, luồng khí hay các thông số sinh lý khác… hướng đến đánh giá toàn diện sức khỏe hô hấp của người dùng.