Xã hội Sinh viên Trường Đại học Đông Á chuẩn bị 600 suất ăn gửi đến người dân vùng ngập lụt ĐNO - Ngày 29/10, Đoàn Trường Đại học Đông Á tổ chức nấu và chuẩn bị 600 suất ăn gửi đến người dân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Sinh viên nhà trường chuẩn bị suất ăn gửi đến người dân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Ảnh: NGỌC HÀ

600 suất ăn gồm 300 phần cháo, 300 phần bánh mì trứng đã được sinh viên nhà trường chuẩn bị tại khu thực hành bếp ở trường.

Các suất ăn này được gửi thông qua lực lượng chức năng tại địa bàn, nhằm tiếp sức, hỗ trợ những bệnh nhân gặp khó khăn trong những ngày mưa lũ.

Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đông Á Lê Đình Lượng cho biết, cùng với 600 suất ăn gửi đến bà con vùng ngập lụt, Đội SOS Trường Đại học Đông Á cũng đã được kích hoạt sẵn sàng hỗ trợ sinh viên và người dân các khu vực ngập nước sâu kê dọn đồ đạc và di chuyển đến nơi tránh trú an toàn; cứu hộ xe máy người dân vùng ngập nặng và sinh viên sau mưa ngập lớn trên địa bàn...

Đoàn trường phân công người tiếp nhận thông tin cứu hộ qua số đường dây nóng: 0867.152.952.