Giáo dục - Việc làm Sky-line – Điểm sáng tiên phong chuyển đổi số giáo dục miền trung được Microsoft vinh danh Trong danh sách hơn 900 Trường học điển hình Microsoft (Microsoft Showcase School) toàn cầu vừa được công bố cho năm học 2025-2026, Sky-Line là đại diện duy nhất của khu vực miền Trung được vinh danh. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Hệ thống Giáo dục Sky-Line có mặt trong danh hiệu uy tín này - một minh chứng cho hành trình kiên định và chiến lược chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục mà nhà trường đã bền bỉ theo đuổi.

Dấu ấn miền Trung trên bản đồ giáo dục số toàn cầu

Sáng qua, tại Trường Đại học Văn Lang (TP. Hồ Chí Minh), Tổ chức Giáo dục InterEdu phối hợp cùng Microsoft Việt Nam tổ chức Ngày hội Vinh danh đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam năm học 2025-2026. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Microsoft Việt Nam, các sở GD&ĐT, cùng nhiều chuyên gia, giảng viên và nhà quản lý giáo dục trên cả nước.

Trong danh sách được công bố, Sky-Line là trường duy nhất của miền Trung được vinh danh là Trường học điển hình Microsoft năm học 2025–2026. Đây không chỉ là niềm tự hào của tập thể nhà trường mà còn là dấu ấn quan trọng khẳng định vị thế tiên phong của giáo dục Đà Nẵng trong hành trình hội nhập và chuyển đổi số quốc gia.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, trường TH, THCS& THPT Sky-Line Đà Nẵng giữ vững danh hiệu Trường học điển hình Microsoft; trường TH, THCS& THPT Sky-Line Hill lần thứ 3 được vinh danh.

Tiên phong chuyển đổi số - từ tầm nhìn đến thực tiễn

Ngay từ những năm đầu thành lập, Sky-Line đã xác định công nghệ là trụ cột chiến lược trong phát triển giáo dục. Từ hệ thống quản trị học tập (LMS), quản lý học sinh, sổ liên lạc điện tử đến lớp học thông minh và phương pháp dạy học tích hợp công nghệ, Sky-Line đã không ngừng đổi mới, ứng dụng nền tảng số để nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý.

Nhờ sự đồng hành và hợp tác chiến lược với Microsoft, Sky-Line đã sớm đưa các công cụ như Microsoft Teams, OneNote Class Notebook, Office 365 vào giảng dạy và quản trị. Song song đó, đội ngũ giáo viên liên tục được đào tạo và tham gia cộng đồng Microsoft Innovative Educator (MIE), nơi kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật các phương pháp dạy học tiên tiến toàn cầu.

Việc được Microsoft công nhận là Trường học điển hình không chỉ dựa trên hạ tầng công nghệ, mà còn ở cách nhà trường triển khai đổi mới sư phạm, xây dựng văn hóa học tập lấy người học làm trung tâm, phát triển năng lực số cho học sinh và giáo viên.

Không chỉ tập trung vào công nghệ phục vụ dạy và học, Sky-Line còn chú trọng bồi dưỡng tư duy số, năng lực sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề cho học sinh. Các chương trình ICT, STEM, AI Kid, Robotics và lập trình được triển khai xuyên suốt từ Tiểu học đến trung học, giúp học sinh tiếp cận công nghệ một cách chủ động, sáng tạo và có định hướng.

Trong nhiều năm liền, học sinh Sky-Line liên tục đạt thành tích cao trong các cuộc thi công nghệ trong nước và quốc tế. Quan trọng hơn, các em được hình thành tư duy phản biện, năng lực hợp tác và thích ứng toàn cầu – những kỹ năng cốt lõi của công dân thế kỷ XXI.

Thầy Tống Thiên Long, Hiệu trưởng trường TH, THCS & THPT Sky-Line Đà Nẵng chia sẻ thêm: “Chuyển đổi số không chỉ là việc đưa công nghệ vào trường học, mà là một hành trình thay đổi tư duy giáo dục. Chúng tôi luôn tin rằng mỗi giáo viên, mỗi học sinh đều là một phần của quá trình sáng tạo và phát triển này”.

Khẳng định vị thế tiên phong, hướng đến tương lai số

Giữ vững danh hiệu Microsoft Showcase School suốt 5 năm liên tiếp, Sky-Line không chỉ là một điểm sáng về ứng dụng công nghệ trong giáo dục, mà còn là minh chứng sống động cho tầm nhìn dài hạn, kiên định với định hướng lấy con người làm trung tâm, công nghệ làm động lực.

Đổi mới không chỉ nằm ở trang thiết bị hay phần mềm, mà bắt nguồn từ tư duy dạy và học, từ cách mỗi giáo viên, học sinh cùng nhau kiến tạo nên trải nghiệm học tập hiện đại, linh hoạt và đầy cảm hứng.

Từ Đà Nẵng, trung tâm của đổi mới sáng tạo khu vực, Sky-Line không chỉ truyền cảm hứng cho mô hình “trường học thông minh”, mà còn khơi dậy tinh thần thay đổi, tiên phong cho hàng nghìn học sinh và giáo viên. Mỗi lớp học, mỗi dự án, mỗi tiết học ứng dụng công nghệ đều là những mảnh ghép tạo nên bức tranh giáo dục số đang ngày càng rõ nét ở miền Trung.