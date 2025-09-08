Thể thao Sợ người thân thất vọng! Hiếm người cảm kích khi chứng kiến Jose Mourinho khóc vì chuyên gia này thỉnh thoảng vẫn… diễn bằng nước mắt, nhưng tuần này ở Hà Lan, trong cuộc họp báo trước trận vòng loại Champions League giữa Fenerbahce và chủ nhà Feyenoord, viên thuyền trưởng đội khách đã làm nhiều người động lòng khi gạt nước mắt nhắc về một cựu cầu thủ từng làm việc với mình đột ngột qua đời ở tuổi 53.

Huấn luyện viên Jose Mourinho tại cuộc họp báo trên đất Hà Lan. Ảnh: Daily Mail Sports

Jorge Costa, cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha, đội trưởng và là nhân tố then chốt của hàng thủ CLB Porto vào đầu những năm 2000 vừa mất vì bệnh tim mạch. Sự ra đi bất ngờ của người hiện giữ cương vị giám đốc kỹ thuật của Porto khiến nhiều người tiếc thương.

Công chúng ngưỡng mộ Costa không chỉ với hình ảnh một trụ cột vững chãi từng góp phần đắc lực vào thành công của Porto với 24 danh hiệu trên khắp mặt trận - trong đó có chức vô địch Champions League năm 2004 - mà còn ở khía cạnh chuyên nghiệp trên sân bóng và chuẩn mực giữa đời thường.

Hồi ức trong nước mắt của Mourinho tại buổi họp báo về người học trò cũ mẫu mực vì thế được xung quanh lắng nghe, chia sẻ với sự đồng cảm chân thành.

“Một phần trong lịch sử đời tôi vừa ra đi!”, giọng Mourinho nghẹn ngào. Ông bảo rằng vào thời dẫn dắt Porto, ông may mắn hưởng nhiều thuận lợi bắt nguồn từ uy tín, năng lực thi đấu và vai trò thủ lĩnh của người đội trưởng này.

Trong phòng thay đồ của đội bóng lúc ấy, Costa đích thị là thủ lĩnh với tính cách và lối ứng xử giàu thuyết phục. Anh góp tay dọn sạch mọi vướng bận, khúc mắc nội bộ. Một không gian trong lành, môi trường thanh sạch mở ra để huấn luyện viên trưởng ngày ngày chú tâm, dồn sức vào chuyên môn, đấu pháp. Chính nhờ vậy mà Porto khi ấy ngày càng hoàn chỉnh, đúng hướng.

“Không phải ở chiếc băng trên tay áo mà là ở năng lực và thái độ hành xử, Costa đúng nghĩa là đội trưởng, xứng đáng là thủ lĩnh cần có”, Mourinho nói.

Trong mắt Mourinho, tính mẫu mực và chất chuyên nghiệp của người học trò này cứ hãy còn mãi, như một phẩm hạnh miên viễn, dù anh ấy không còn.

“Ngay lúc này đây, nếu Costa có thể trò chuyện với tôi thì chắc hẳn điều mà bạn ấy khuyên tôi là hãy trở lại với buổi họp báo này, chuyên chú vào công việc trước mắt. Bạn ấy sẽ nhắc tôi tập trung vào trận đấu ngày mai, dốc sức giành phần thắng. Jorge là vậy đó! Hãy vì công việc, hãy hướng đến thành công!”, giọng Mourinho trở nên mạnh mẽ.

Ông bảo rằng mình sẽ nghe theo lời khuyên của người quá cố, dồn sức cho trận đấu ngày mai, rồi sau đó mới khóc tiễn học trò. Trong thâm tâm, ông không muốn làm người thân mình thất vọng.

Sợ làm người thân thất vọng! Những người giữ vai trò dẫn dắt quả dễ gặp nhau trong suy tư, ước muốn từ công việc hằng ngày.

Pep Guardiola - huấn luyện viên trưởng của Manchester City - cũng vừa nói thế trong một tâm sự mới đây về nghề. Ông bảo rằng công việc huấn luyện với bao đòi hỏi, thúc ép khiến ông hằng ngày trải qua ba trạng thái nội tâm: khi phấn khích, lúc trầm cảm, lúc như không hiện diện giữa đời.

Nỗi lo lớn nhất của ông là khiến những người tin cậy, yêu thương mình thất vọng. “Những lúc ấy, tôi thấy mình có lỗi vô cùng, cứ mong thời gian trôi nhanh để cố tìm cơ hội khác làm lại vào ngày mai”, giọng Pep chân tình.

Mourinho thôi thổn thức để tập trung vào trận thư hùng mất còn ở sân chơi lớn, Guardiola dồn sức tìm cách thoát khỏi nỗi trì trệ của mùa bóng cũ, hai cá tính khác nhau vẫn biết trân trọng bài học từ phẩm hạnh và ước muốn của những người tin tưởng mình.

Họ có một điểm chung chính đáng là sợ làm người thân thất vọng.