Xã hội Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường nhân lực hỗ trợ các địa phương từ 1/9 ĐNO - Sáng 26/8, tại Hội trường số 2 Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng (phường Bàn Thạch), Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp giao ban chuyên môn với UBND các xã, phường phía nam.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Nam Sơn chủ trì cuộc họp. Ảnh: THÀNH CÔNG

Tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Thị Hà Phương, Phó Trưởng phòng Quy hoạch và Giao đất, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng 20 xã, phường, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, trung tâm phát triển quỹ đất khu vực phía nam.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Nam Sơn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi cán bộ cơ sở phải đa năng, chuyên nghiệp.

Nhưng hiện nay, một số xã, phường vẫn thiếu nhân sự; trình độ chuyên môn về đất đai, nông nghiệp và môi trường còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Cuộc họp là dịp lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn nảy sinh từ thực tiễn.

Đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: THÀNH CÔNG

Theo báo cáo, dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai (giai đoạn 2008 - 2015, điều chỉnh đến 2021) đã hoàn thành giai đoạn 1 tại 47 xã, phường thuộc 5 huyện, thành phố (trước sáp nhập), với hơn 53.000ha đo đạc và cấp hơn 128.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giai đoạn 2 (2022 - 2025) đang triển khai tại nhiều huyện, thị xã cũ như: Điện Bàn, Hiệp Đức, Đại Lộc, Quế Sơn, Phú Ninh... với kế hoạch đo đạc thêm 76.571ha và cấp gần 560.000 giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như hồ sơ địa chính cũ, cơ sở vật chất hạn chế, ảnh hưởng từ việc sáp nhập đơn vị hành chính.

Tại cuộc họp, đại diện các xã, phường và đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thay đổi ranh giới, thiếu kinh phí đo đạc...

Bà Nguyễn Thị Hà Phương (Cục Quản lý đất đai) chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp và gợi mở giải pháp tháo gỡ những tồn tại từ thực tiễn của các địa phương.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường giải đáp các thắc mắc, kiến nghị xoay quanh lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Thông tin kế hoạch tăng cường công chức, viên chức của sở về địa phương hỗ trợ chính quyền hai cấp, bắt đầu từ ngày 1/9 và kéo dài 1-3 tháng.

Kế hoạch nhằm hỗ trợ các xã, phường thiếu nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai (cử 1 công chức, viên chức từ Văn phòng Đăng ký đất đai cho mỗi xã, phường), kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Công chức, viên chức tăng cường sẽ được ưu đãi mức công tác phí, ưu tiên các tiêu chí xét nâng lương, khen thưởng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai kế hoạch, ưu tiên hỗ trợ các xã miền núi, vùng xa; phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo mô hình chính quyền hai cấp hoạt động thông suốt.

Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tổ chức cuộc họp tương tự để hỗ trợ toàn diện cho các địa phương trên địa bàn thành phố.