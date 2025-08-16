Thế giới Sôi động giải đấu robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Trung Quốc ĐNO - Giải vô địch thế giới robot hình người (WHRG 2025) diễn ra từ ngày 14 đến 17/8 tại Trung Quốc, quy tụ 280 đội từ 16 quốc gia, mang đến hơn 500 robot hình người tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu.

Robot hình người Unitree Robotics thi đấu boxing tại WHRG 2025 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 15/8. Ảnh: Reuters/Tingshu Wang



Các đội tham dự không chỉ đến từ những công ty chế tạo robot hàng đầu mà còn từ các trường đại học danh tiếng như Đại học Thanh Hóa, Đại học Bắc Kinh. People's Daily dẫn lời đại diện chính quyền Bắc Kinh khẳng định: “Mỗi robot tham gia đang viết nên lịch sử”.

Từ những màn trình diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao đến các bài kiểm tra tình huống thực tế, sự kiện này trở thành sân chơi toàn cầu để phô diễn thành tựu về thiết kế cơ khí, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cảm biến và khả năng ứng dụng robot vào đời sống.

Theo AP, tối 14/8, tại Bắc Kinh, những “vận động viên” đặc biệt đã bước lên sân khấu khai mạc WHRG 2025 với màn trình diễn khiến khán giả không thể rời mắt. Robot nhảy hip-hop, biểu diễn võ thuật, chơi đàn organ, guitar, trống…, tất cả diễn ra trong không khí sôi động như một lễ hội thể thao thực thụ.

Không chỉ biểu diễn nghệ thuật, các robot còn “thử sức” ngay trong lễ khai mạc với những môn thể thao mà chúng sẽ tranh tài chính thức, từ bóng đá đến quyền anh. Một cầu thủ robot ghi bàn sau vài lần nỗ lực, khiến thủ môn robot ngã sóng soài. Ở một góc khác, một robot bị té ngã nhưng nhanh chóng tự đứng dậy, khoảnh khắc chứng minh những tiến bộ ấn tượng trong khả năng cân bằng và phục hồi. Những tràng pháo tay, tiếng reo hò và cả những khoảnh khắc bất ngờ biến sự kiện thành một trải nghiệm vừa công nghệ, vừa giải trí.

Tâm điểm chú ý là trận bóng đá robot định dạng “3 đấu 3”, đòi hỏi khả năng cảm biến thời gian thực, điều khiển chuyển động tinh vi, phối hợp chiến thuật nhóm và phần cứng chống va đập, tương tự yêu cầu với robot phục vụ trong môi trường đô thị và gia đình.

WHRG 2025 thu hút 97 hãng truyền thông quốc tế với hơn 280 phóng viên từ Ý, Pháp, Nga, Nhật Bản, Tây Ban Nha… “Sự góp mặt của đông đảo truyền thông quốc tế cho thấy sức hút toàn cầu của robot hình người và tiềm năng thay đổi đời sống hàng ngày,” ông Zhou Changjiu, Phó Chủ tịch Liên đoàn RoboCup thế giới nhận định với AP.

Việc tổ chức WHRG 2025 diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển loại robot này, hướng tới các ứng dụng đa dạng từ công nghiệp, dịch vụ đến giải trí. Các chuyên gia dự báo, robot hình người trong tương lai sẽ mô phỏng linh hoạt hơn chuyển động con người, từ dáng đi đến giao tiếp bằng mắt, đồng thời đạt khả năng giữ thăng bằng và tự phục hồi tối ưu, mở rộng ứng dụng từ công nghiệp, dịch vụ đến chăm sóc sức khỏe.

WHRG 2025 không chỉ là cuộc thi thể thao độc đáo, mà còn là thông điệp về tương lai nơi ranh giới giữa con người và máy móc ngày càng mờ đi và nơi robot không chỉ làm việc, mà còn có thể “sống” trong thế giới của chúng ta như những người đồng hành thực thụ.