Thể thao Sôi nổi Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025 tại Đà Nẵng Tối 26/10, trên sân Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn), lượt trận thứ 2 Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025 khu vực miền Trung diễn ra sôi nổi.

Ở bảng B, Quảng Cáo Trần Gia có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Sắc Vàng 3-2; đương kim vô địch Trường Hưng Thế Gia chia điểm sau trận hòa không bàn thắng trước VoZa Thăng Bình. Ở bảng A, Hiếu Hoa Hiếu Hoa Quahaco thị uy bằng chiến thắng 9-2 trước TW3 Student; V&V thắng Anh Quyên 2-1.

Sau 2 lượt đấu, Hiếu Hoa Quahaco dẫn đầu bảng A với 6 điểm. Có cùng điểm số với đối thủ nhưng V&V xếp sau do kém hiệu số phụ. Hai vị trí còn lại lần lượt thuộc về Anh Quyên và TW3 Student (đều chưa có điểm).

Ở bảng B, Trường Hưng Thế Gia dẫn đầu với 4 điểm. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Quảng Cáo Trần Gia (4 điểm), VoZa Thăng Bình (2 điểm) và Sắc Vàng (1 điểm). Như vậy, Hiếu Hoa Quahaco và V&V là hai đội sớm giành quyền đi tiếp.

Cúp bóng đá 7 người quốc gia khu vực miền Trung có 8 đội bóng góp mặt. Hai đội vào chung kết sẽ góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 11. Đây là lần thứ 4 giải đến với Đà Nẵng.