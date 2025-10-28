Thứ Ba, 28/10/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thể thao

Sôi nổi Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025 tại Đà Nẵng

THÀNH DANH 28/10/2025 10:44

Tối 26/10, trên sân Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn), lượt trận thứ 2 Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025 khu vực miền Trung diễn ra sôi nổi.

Ở bảng B, Quảng Cáo Trần Gia có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Sắc Vàng 3-2; đương kim vô địch Trường Hưng Thế Gia chia điểm sau trận hòa không bàn thắng trước VoZa Thăng Bình. Ở bảng A, Hiếu Hoa Hiếu Hoa Quahaco thị uy bằng chiến thắng 9-2 trước TW3 Student; V&V thắng Anh Quyên 2-1.

Sau 2 lượt đấu, Hiếu Hoa Quahaco dẫn đầu bảng A với 6 điểm. Có cùng điểm số với đối thủ nhưng V&V xếp sau do kém hiệu số phụ. Hai vị trí còn lại lần lượt thuộc về Anh Quyên và TW3 Student (đều chưa có điểm).

Ở bảng B, Trường Hưng Thế Gia dẫn đầu với 4 điểm. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Quảng Cáo Trần Gia (4 điểm), VoZa Thăng Bình (2 điểm) và Sắc Vàng (1 điểm). Như vậy, Hiếu Hoa Quahaco và V&V là hai đội sớm giành quyền đi tiếp.

Cúp bóng đá 7 người quốc gia khu vực miền Trung có 8 đội bóng góp mặt. Hai đội vào chung kết sẽ góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 11. Đây là lần thứ 4 giải đến với Đà Nẵng.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Phụ nữ xã Thăng An hào hứng tranh tài Giải bóng đá mini năm 2025

Phụ nữ xã Thăng An hào hứng tranh tài Giải bóng đá mini năm 2025

Cúp bóng đá 7 người quốc gia trở lại Đà Nẵng

Cúp bóng đá 7 người quốc gia trở lại Đà Nẵng

Giải bóng đá Cựu học sinh niên khóa 2002 - 2005 Quảng Nam: Sân chơi đầy ý nghĩa

Giải bóng đá Cựu học sinh niên khóa 2002 - 2005 Quảng Nam: Sân chơi đầy ý nghĩa

Chuyên nghiệp nửa vời của bóng đá Việt Nam

Chuyên nghiệp nửa vời của bóng đá Việt Nam

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Phụ nữ xã Thăng An hào hứng tranh tài Giải bóng đá mini năm 2025

Phụ nữ xã Thăng An hào hứng tranh tài Giải bóng đá mini năm 2025

Cúp bóng đá 7 người quốc gia trở lại Đà Nẵng

Cúp bóng đá 7 người quốc gia trở lại Đà Nẵng

Giải bóng đá Cựu học sinh niên khóa 2002 - 2005 Quảng Nam: Sân chơi đầy ý nghĩa

Giải bóng đá Cựu học sinh niên khóa 2002 - 2005 Quảng Nam: Sân chơi đầy ý nghĩa

Chuyên nghiệp nửa vời của bóng đá Việt Nam

Chuyên nghiệp nửa vời của bóng đá Việt Nam

Xem thêm Thể thao
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thể thao
      Sôi nổi Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025 tại Đà Nẵng

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO