Thanh thiếu niên Sự chuyển mình mạnh mẽ của công tác Đoàn Trong bức tranh hành chính mới, nằm trong dòng chảy của sự chuyển mình, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng nhanh chóng hòa nhập, tạo nên những thay đổi phù hợp về tổ chức và cách thức hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng Ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu nhi - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Ảnh: CHẤN VIỄN

Tái cấu trúc bộ máy

Việc sắp xếp đơn vị hành chính đã dẫn đến sự tái cấu trúc toàn diện về quy mô và đơn vị của bộ máy Đoàn ở cấp cơ sở, với số lượng xã/phường được sắp xếp lại.

Đồng thời trong một bước đi chiến lược khác nhằm cụ thể hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị, tổ chức Đoàn tại Đà Nẵng trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng kiêm Trưởng ban công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Lê Kim Thường cho hay: Trước đây, Thành đoàn Đà Nẵng hoạt động tương đối độc lập.

Giờ đây, dù vẫn duy trì cơ cấu lãnh đạo riêng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư, Phó Bí thư nhưng các định hướng lớn về công tác thanh niên sẽ được tích hợp chặt chẽ vào các chương trình tổng thể của MTTQ.

Điều này giống như việc một bộ phận chuyên trách về thanh niên được thành lập ngay trong “cánh tay nối dài” của Mặt trận, giúp công tác chỉ đạo và phối hợp trở nên đồng bộ hơn.

“Trọng tâm hoạt động hướng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội tổng thể của Mặt trận, bao gồm tập hợp, đoàn kết thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội”, anh Lê Kim Thường nói.

Ở cấp cơ sở, việc bỏ cấp huyện và sáp nhập xã/phường cũng kéo theo sự tái cấu trúc hàng loạt. Các tổ chức Đoàn cơ sở (tại 23 phường và 70 xã) đã được sắp xếp lại, tinh gọn hơn.

Đơn cử, ở phường Điện Bàn Đông, được thành lập trên cơ sở hợp nhất các phường Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Dương, Điện Ngọc và phường Điện Nam Bắc, với 1.423 đoàn viên, sinh hoạt ở 48 chi đoàn cơ sở.

Chị Ngô Thị Tú Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, kiêm Bí thư Đoàn phường Điện Bàn Đông cho biết: Sau hợp nhất, tổ chức Đoàn địa phương phải rà soát và bố trí lại đội ngũ cán bộ.

Đòi hỏi cán bộ Đoàn phải bao quát địa bàn rộng hơn và quản lý số lượng đoàn viên lớn hơn. Tổ chức Đoàn phải đổi mới phương thức quản lý và tổ chức hoạt động để phù hợp với quy mô địa bàn mới và số lượng đoàn viên đông đảo hơn.

Chuyển biến trong nhận thức, hành động

Tại phường Quảng Phú, trong đợt sinh hoạt kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 vừa qua, Đoàn phường đã chủ công, tham mưu, xây dựng kế hoạch phối hợp với các hội, đoàn thể và các ban, ngành trên địa bàn phường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Anh Đỗ Văn Trân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Bí thư Đoàn phường Quảng Phú cho hay: Với mô hình mới, tính chủ động trong việc phối hợp với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác thanh niên trở nên cực kỳ quan trọng.

Cán bộ Đoàn không thể hoạt động độc lập mà cần có sự khối kết hợp của cả hệ thống chính trị tạo ra những hoạt động có tính liên kết cao.

“Một Bí thư Đoàn cấp phường mới sáp nhập sẽ không chỉ lên kế hoạch hoạt động cho riêng Đoàn mà phải chủ động họp bàn với đại diện các hội cùng cấp để xây dựng một kế hoạch liên ngành, tận dụng nguồn lực chung cho các sự kiện, như “Tháng Bảy tri ân” “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tháng hành động vì trẻ em”, các hoạt động an sinh xã hội…”, anh Trân chia sẻ.

Xã miền núi Phước Trà là nơi địa bàn rộng, dân cư phân tán và có sự hiện diện của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số, mối quan hệ cộng đồng đan xen chặt chẽ.

Công tác ở địa phương này, cán bộ Đoàn phải trang bị thêm nhiều kỹ năng mềm để thích ứng, từ vận động quần chúng, giao tiếp với cư dân bản địa, tổ chức các hoạt động quy mô lớn, đến ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kết nối đoàn viên...

Điều này trở thành yêu cầu không thể thiếu trong công tác Đoàn tại địa bàn đặc thù này.

Chị Hồ Thị Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Bí thư Đoàn xã Phước Trà chia sẻ: “Thay vì chỉ tổ chức họp chi đoàn truyền thống, cán bộ Đoàn có thể sử dụng các nền tảng mạng xã hội, nhóm chat trực tuyến để truyền tải thông tin, thu hút đoàn viên tham gia các hoạt động ở những địa bàn xa hơn, hoặc khảo sát ý kiến thanh niên một cách nhanh chóng, hiệu quả”.

Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Kim Thường nhìn nhận: Trong bối cảnh sáp nhập và tái cấu trúc, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tại Đà Nẵng cần phải thay đổi mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động.

Có như thế mới thích nghi và phát huy vai trò với nhiệm vụ kép vừa thực hiện các chủ trương của Mặt trận, vừa duy trì bản sắc và sự năng động của Đoàn.

“Sự chuyển mình của Đoàn là một bước đi tất yếu, thể hiện quyết tâm đổi mới của hệ thống chính trị.

Đây không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để Đoàn Thanh niên thành phố chứng minh khả năng thích ứng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển” anh Lê Kim Thường chia sẻ.