Du lịch Sự chuyển mình nơi non cao Tăk Pổ Giữa đại ngàn Trà Tập (huyện Nam Trà My cũ), từ một điểm săn mây hoang sơ, Tăk Pổ đang dần chuyển mình thành làng du lịch cộng đồng mang dấu ấn văn hóa miền sơn cước.

Tăk Pổ hướng tới là một không gian du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa bản địa. Ảnh: Trần Oanh

Mây reo bên triền núi

“Mình đến với Tăk Pổ trong một dịp tình cờ”, chị Trần Oanh, chủ homestay Mây Tăk Pổ, nhớ lại hành trình của mình. “Lúc ấy, mình cùng vài người bạn lên giúp bà con làm con đường đá dẫn vào làng. Cảnh vật khi đó còn rất hoang sơ, chỉ có 37 hộ nằm trên một ngọn đồi nhỏ, xung quanh là núi non trùng điệp. Nhưng chính sự chân chất, hiền hòa của bà con đã khiến mình không nỡ rời đi”.

Từ cơ duyên ấy, chị Oanh quyết định ở lại. Chị mở homestay nhỏ như cách giữ lại chút bình yên, chốn trở về cho chính mình và cho những ai yêu thiên nhiên, yêu sự mộc mạc của núi rừng.

“Ở đây, mây phủ quanh năm. Mỗi bình minh, mây trắng ôm trọn triền núi, tràn qua mái nhà. Có hôm giữa trưa, mây bất chợt kéo đến, khiến mình có cảm giác như đang đứng giữa tầng không vừa hân hoan, vừa ngỡ ngàng”, chị Oanh kể, ánh mắt rạng rỡ.

Nhưng Tăk Pổ không chỉ có mây. Ẩn sau những dải sương bảng lảng là nhịp sống bình dị của một làng Xơ Đăng nhỏ. Du khách có thể tản bộ quanh làng, nghe tiếng trẻ con nô đùa, ngồi bên bếp lửa lắng nghe già làng kể chuyện xưa. Mùa gặt đến, khách theo chân người dân lên nương, tuốt lúa, gùi thóc về giữa tiếng cười vang vọng khắp sườn đồi. Đêm xuống, cồng chiêng ngân vang, lửa bập bùng, rượu cần nồng thơm. Những món ăn dân dã như cơm lam, gà nướng, cá suối, rau rừng khiến người phương xa cảm nhận rõ hơn sự ấm áp, hiếu khách của miền núi.

Điều đặc biệt ở đây là mọi hoạt động đều gắn với cộng đồng. “Mình làm cùng bà con, cùng đón khách, cùng kể chuyện”, chị Oanh chia sẻ. Mỗi người góp một phần: người dọn đường, người nấu ăn, người đánh cồng chiêng. Chính sự gắn kết ấy khiến du khách không chỉ đến để ngắm cảnh, mà còn sống thật trong nhịp sống vùng cao, cảm nhận trọn vẹn hơi thở và tình người nơi non cao Tăk Pổ.

Liên kết không gian mới

Tháng 8 vừa qua, Tăk Pổ đón những đoàn khách đầu tiên của hành trình Bán đảo Sơn Trà - Địa đạo Kỳ Anh - Làng cổ Lộc Yên - Xứ sở Sâm Ngọc Linh, do Công ty TNHH HiVOOC tổ chức.

“Xu hướng du lịch đang thay đổi rõ nét, từ trải nghiệm đơn thuần sang những hành trình học hỏi từ cộng đồng, khám phá thiên nhiên và sống chậm giữa giá trị văn hóa bản địa”, anh Bùi Văn Tuấn, Giám đốc HiVOOC, chia sẻ. “Và Tăk Pổ chính là điểm đến hội tụ đầy đủ những yếu tố ấy”.

Không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên hùng vĩ, cảnh sắc thơ mộng, Tăk Pổ còn lưu giữ nét văn hóa bản địa nguyên sơ. Nơi đây trở thành “mắt xích” quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm của HiVOOC hướng đến việc gắn kết các điểm đến sinh thái, văn hóa, lịch sử thông qua sự tham gia trực tiếp của người dân địa phương.

Hành trình này không chỉ là một tour tham quan, mà là chuyến trở về với tự nhiên và lịch sử: từ bán đảo Sơn Trà - “vương quốc” của loài voọc chà vá chân nâu, đến Địa đạo Kỳ Anh, lướt qua Bãi sậy sông Đầm, Làng cổ Lộc Yên, rồi dừng chân giữa biển mây Tăk Pổ, nơi đêm dài lắng đọng trong tiếng cồng chiêng và ánh lửa bập bùng.

Khi rời Tăk Pổ, du khách còn được dự lễ cúng Thần Sâm - nghi thức thiêng liêng cầu chúc an lành trước khi lên Vườn Sâm Ngọc Linh, biểu tượng sinh lực của đại ngàn.

Theo anh Tuấn, mục tiêu của HiVOOC không chỉ là khai thác sản phẩm du lịch mới, mà còn là tạo cầu nối giữa du khách và cộng đồng Tăk Pổ, góp phần thúc đẩy sinh kế bền vững và lan tỏa giá trị văn hóa bản địa nơi đây.

Bản làng trong tầm quy hoạch mới

Năm 2024, Tăk Pổ được chính quyền huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam cũ) lựa chọn làm điểm đầu tư thí điểm mô hình du lịch nông thôn, với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Sau khi địa giới hành chính được sáp nhập, chính quyền xã Trà Tập vẫn kiên trì theo đuổi định hướng này, xem du lịch cộng đồng là hướng phát triển chủ lực gắn với sinh kế người dân.

Đầu tháng 10, Đoàn Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng đã có chuyến làm việc trực tiếp tại xã Trà Tập nhằm bàn thảo về định hướng phát triển làng du lịch cộng đồng Tăk Pổ. Sự kiện được xem là tín hiệu khích lệ, cho thấy tri thức đô thị đã bắt đầu đồng hành miền núi, nơi những ý tưởng phát triển được chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Đại diện xã Trà Tập cho biết, kể từ khi hoạt động săn mây tại Tăk Pổ được vinh danh trong Top 7 trải nghiệm du lịch ấn tượng nhất Việt Nam năm 2024, lượng khách phượt đã tăng đáng kể. Một số homestay cộng đồng bước đầu được hình thành, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Trong giai đoạn tới, xã sẽ phối hợp các chuyên gia quy hoạch để hình thành các dự án thí điểm, nâng cấp tuyến đường vào làng, đồng thời tổ chức đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng cho thanh niên, phụ nữ và các tổ chức đoàn thể.

“Chúng tôi không muốn Tăk Pổ chỉ đơn thuần là nơi ngắm mây, nghe cồng chiêng” một vị lãnh đạo xã nhấn mạnh. Điều xã hướng tới là không gian du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa bản địa, nơi thiên nhiên được gìn giữ, con người được phát huy, và mỗi công trình, mỗi hoạt động đều gắn với sinh kế bền vững của bà con. Đây cũng sẽ là con đường để xã Trà Tập từng bước khẳng định mình trên bản đồ du lịch cộng đồng của khu vực miền núi phía tây thành phố.