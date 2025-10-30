Thứ Năm, 30/10/2025
Tạm dừng lễ khởi công 5 trường phổ thông nội trú các xã biên giới

ĐNO - Ngày 29/10, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn 3312/UBND-SGDĐT tạm dừng công tác chuẩn bị lễ khởi công 5 Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã miền núi để tập trung phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Theo kế hoạch, ngày 1/11 khởi công các trường tại các xã A Vương, Hùng Sơn, La Êê và La Dêê; ngày 2/11 khởi công trường tại xã Đắc Pring.

Tuy nhiên, trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại khu vực miền núi phía Tây thành phố, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến công tác tổ chức lễ khởi công các công trình trường học.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, công nhân và nhân dân tại khu vực, nhất là các em học sinh, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho phép lùi thời gian tổ chức khởi công 5 trường phổ thông nội trú liên cấp sau khi điều kiện thời tiết ổn định và giao thông được khôi phục.

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tạm dừng toàn bộ hoạt động chuẩn bị, di chuyển, lắp đặt, trang trí, dựng khán đài, tập kết vật liệu và các công tác phục vụ khởi công.

Tập trung nhân lực, vật lực triển khai công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông, tính mạng người dân.

