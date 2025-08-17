Chủ Nhật, 17/8/2025
Tạm giữ 3 đối tượng trộm hơn 300 gốc sâm Ngọc Linh

TẤN SỸ 17/08/2025 16:21

ĐNO - Công an xã Trà Linh ( thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa tạm giữ 3 đối tượng trộm hơn 300 gốc sâm Ngọc Linh.

trom 1
Tang vật của vụ án: 273 gốc sâm nặng 7,2kg. Ảnh do Công an xã Trà Linh cung cấp.

Trước đó, Công an xã Trà Linh ( thành phố Đà Nẵng) tiếp nhận trình báo của ông H.V.T, đại diện 5 hộ dân thôn 2, về việc bị kẻ gian lấy trộm khoảng 300 gốc sâm Ngọc Linh từ 2 - 15 năm tuổi, trị giá khoảng 300 triệu đồng, tại chốt trồng sâm chung của nhóm hộ.

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Trà Linh phối hợp lực lượng an ninh cơ sở tiến hành rà soát. Chỉ sau 24 giờ truy xét, công an đã khoanh vùng 3 thanh niên nghi vấn đi xe máy từ địa phương khác đến Trà Linh vào rạng sáng 14/8.

Đến chiều cùng ngày, Công an xã Trà Linh phối hợp điều tra viên khu vực 5 và Công an xã giáp ranh xác định, làm việc với 3 đối tượng: A Phân (SN 2007), A Đoàn (SN 2007) và A Ghin (SN 2004), cùng trú xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã trộm số sâm mang về tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 273 gốc sâm nặng 7,2kg, 115 triệu đồng (tiền bán sâm trộm cắp), cùng 2 xe mô tô gây án. Công an xã Trà Linh đã tạm giữ khẩn cấp các đối tượng, đồng thời phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra khu vực 5 mở rộng điều tra theo quy định pháp luật.

