Bạn cần biết "Tâm tư" của chiếc điều hòa mùa nắng nóng Cái nóng hầm hập, chói chang, gay gắt của mùa hè đã hiện diện trên thành phố biển xinh đẹp này. Tôi, một chiếc điều hòa quen thuộc trong bao mái nhà, lại cảm nhận rõ sự "ưu ái" mà mọi người dành cho mình.

Sau một thời gian dài ngủ đông, tôi lại thức giấc và trở thành "vị cứu tinh" xua tan cái nóng bức từ những căn hộ nhỏ đến các văn phòng náo nhiệt. Thế nhưng, đằng sau sự mát lạnh khoan khoái có khi là sự “gồng mình” chạy hết công suất của tôi và cả những tiếng thở dài về những con số nhảy múa trên hóa đơn tiền điện cuối tháng của các bạn.

Hơn ai hết, với tư cách là một "người bạn" luôn âm thầm phục vụ, tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ và "bí quyết" để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất trong những ngày hè “rực lửa”.

Làn gió mát và tiếng thở dài

Tôi biết mình quan trọng thế nào trong những ngày này ở Đà Nẵng. Cái nóng hầm hập khiến mọi hoạt động trở nên khó khăn, và làn gió mát tôi mang đến thực sự là một sự giải tỏa. Tuy nhiên, tôi cũng "nghe thấy" những tiếng thở than khi hóa đơn điện tăng vọt. Vẫn còn đó những thói quen sử dụng tôi một cách "vô tư", bật liên tục cả ngày, hạ nhiệt độ xuống quá thấp, phải “powerful” cho nhanh lạnh hoặc quên đi việc chăm sóc, vệ sinh định kỳ.

Điều này không chỉ khiến các bạn tốn kém mà còn làm tôi phải làm việc quá sức, ảnh hưởng đến tuổi thọ của chính mình. Theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng tháng, tôi nhận thấy rõ sự khác biệt lớn giữa mùa hè và các mùa khác. Tôi hiểu rằng, đôi khi, sự tiện nghi mà tôi mang lại đang gia tăng phần "gánh nặng" mỗi cuối tháng cho nhiều gia đình.

Để giảm bớt nỗi lo về chi phí điện năng, tôi mong rằng các bạn sẽ thay đổi một vài thói quen nhỏ trong cách sử dụng tôi.

“Chăm sóc” tôi là chăm sóc túi tiền của bạn

Đầu tiên, xin hãy chọn “tôi - một người” có công suất phù hợp với diện tích căn phòng của các bạn. Một "người" quá nhỏ sẽ phải "gồng mình" làm việc liên tục mà vẫn không đủ mát, còn một "người" quá lớn lại gây lãng phí năng lượng không cần thiết.

Nhiệt độ lý tưởng cho sức khỏe và ví tiền của bạn là khoảng 27°C. Đừng cố gắng hạ nhiệt độ xuống quá sâu, vì điều đó chỉ khiến tôi phải hoạt động nhiều hơn và tốn điện hơn thôi.

Một điều quan trọng nữa là hãy "đóng cửa cẩn thận" khi tôi đang “làm việc”. Các khe hở sẽ khiến không khí nóng bên ngoài "xâm nhập", làm giảm hiệu quả làm mát và tăng lượng điện tiêu thụ. Hiệu quả nhất, hãy cho tôi đồng hành với một “người bạn khác – chiếc quạt gió”.

Luồng gió từ quạt sẽ giúp không khí mát lan tỏa đều khắp phòng, cho phép bạn điều chỉnh tăng nhiệt độ của tôi mà vẫn cảm thấy thoải mái. Bạn hãy nhớ rằng mức tiết kiệm điện nhất là khi nhiệt độ trong phòng chỉ chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài từ 6 đến 10 độ C.

Khi nhiệt độ bên ngoài ở mức 40 độ C thì bạn nên điều chỉnh tôi ở nhiệt độ 29 - 30 độ C là đủ độ mát và giúp tiết kiệm điện. Nếu ở mức thấp hơn, 25 độ C chẳng hạn lại khiến tôi “gồng mình” tiêu tốn nhiều điện năng hơn mà hiệu quả không khác biệt.

Trường hợp nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 30 - 35 độ C thì nên chỉnh tôi ở mức nhiệt 26 - 28 độ C là thích hợp nhất, nếu để 30 độ C sẽ khiến “cục nóng” của tôi đóng ngắt liên tục và mỗi lần khởi động lại cục nóng sẽ tiêu tốn một lượng điện năng khá lớn, gây tốn điện.

Chức năng hẹn giờ cũng là một "trợ thủ đắc lực". Hãy tận dụng chức năng này để tôi chỉ hoạt động khi thực sự cần thiết, ví dụ như trong lúc bạn ngủ. Và, đừng quên "chăm sóc" tôi thường xuyên bằng cách vệ sinh lưới lọc bụi. Bụi bẩn sẽ làm giảm khả năng làm mát của tôi, khiến tôi phải "cố gắng" hơn và tiêu tốn nhiều điện hơn.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng tôi chỉ là một trong những giải pháp. Hãy tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên khi có thể, trồng thêm cây xanh để làm mát không gian sống. Sự kết hợp giữa sử dụng tôi một cách thông minh và các biện pháp tự nhiên sẽ mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng tốt nhất, cũng như gần gũi thiên nhiên sẽ tốt hơn cho sức khỏe của chính bạn.

Tôi tin rằng, với sự thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mùa hè này một cách mát mẻ và tiết kiệm. Hãy để tôi được phục vụ bạn một cách hiệu quả nhất, vì một không gian sống thoải mái và cả một hóa đơn điện dễ chịu hơn.