Thứ Hai, 25/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Nông nghiệp - Nông thôn

Tặng 3.000 hạt sâm Ngọc Linh giống cho người dân xã Trà Tập

THIỆN TÙNG - MINH TRANG 25/08/2025 15:36

ĐNO - UBND xã Trà Tập vừa phối hợp Công ty CP Thủy điện Nước Biêu trao tặng hạt sâm Ngọc Linh cho các hộ dân trên địa bàn xã.

537152280_122127285668929149_3158718567273864465_n(1).jpg
Trao tặng hạt sâm Ngọc Linh giống cho người dân xã Trà Tập. Ảnh: MINH TRANG

Theo đó, 3.000 hạt sâm Ngọc Linh giống được trao tặng 15 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, tham gia và đóng góp tích cực trong các hoạt động tại Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VII do xã Nam Trà My tổ chức vừa qua.

Chương trình tặng hạt sâm giống nằm trong gói hỗ trợ sinh kế do Công ty CP Thủy điện Nước Biêu triển khai tại xã Trà Tập, với tổng mức 20 triệu đồng/tháng trong 6 tháng của năm 2025.

Bài liên quan
Đọc tiếp
‏Công ty Thủy điện Sông Tranh hỗ trợ trang thiết bị y tế cho xã Trà Tập‏

‏Công ty Thủy điện Sông Tranh hỗ trợ trang thiết bị y tế cho xã Trà Tập‏

Xã Trà Tập
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
‏Công ty Thủy điện Sông Tranh hỗ trợ trang thiết bị y tế cho xã Trà Tập‏

‏Công ty Thủy điện Sông Tranh hỗ trợ trang thiết bị y tế cho xã Trà Tập‏

Xem thêm Nông nghiệp - Nông thôn
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Nông nghiệp - Nông thôn
      Tặng 3.000 hạt sâm Ngọc Linh giống cho người dân xã Trà Tập

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO