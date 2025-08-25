Nông nghiệp - Nông thôn Tặng 3.000 hạt sâm Ngọc Linh giống cho người dân xã Trà Tập ĐNO - UBND xã Trà Tập vừa phối hợp Công ty CP Thủy điện Nước Biêu trao tặng hạt sâm Ngọc Linh cho các hộ dân trên địa bàn xã.

Trao tặng hạt sâm Ngọc Linh giống cho người dân xã Trà Tập. Ảnh: MINH TRANG

Theo đó, 3.000 hạt sâm Ngọc Linh giống được trao tặng 15 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, tham gia và đóng góp tích cực trong các hoạt động tại Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VII do xã Nam Trà My tổ chức vừa qua.

Chương trình tặng hạt sâm giống nằm trong gói hỗ trợ sinh kế do Công ty CP Thủy điện Nước Biêu triển khai tại xã Trà Tập, với tổng mức 20 triệu đồng/tháng trong 6 tháng của năm 2025.