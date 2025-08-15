Xã hội Tặng 300 xe đạp cho học sinh nghèo xã Thăng Trường ĐNO - Chiều 15/8, tại xã Thăng Trường, Câu lạc bộ ACE Charity và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” lần thứ 2 năm 2025, trao tặng 300 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học.

Các em học sinh nhận xe đạp từ chương trình "Tiếp sức đến trường" Câu lạc bộ ACE Charity và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn. Ảnh: TẤN SỸ

Tại đây, 300 chiếc xe đạp trị giá 600 triệu đồng được trao cho 300 học sinh của 6 trường tiểu học và THCS thuộc 3 xã cũ là Bình Nam, Bình Sa và Bình Hải nay là xã Thăng Trường.

Thành lập từ năm 2010, Câu lạc bộ ACE Charity đã đồng hành cùng hàng nghìn học sinh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Tháng 4/2025, “Tiếp sức đến trường” được tổ chức tại Bến Tre và nay đến với Đà Nẵng. Sự kiện tại xã Thăng Trường có sự đồng hành của Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Tiến, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn; ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn cùng nhiều nhà hảo tâm phía Nam.

Dịp này, UBND xã Thăng Trường cũng trao giấy khen cho 2 tập thể và 18 cá nhân vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.