Công nghệ Tặng 50.000 eSIM cho khách quốc tế đến Đà Nẵng ĐNO - Đây là hoạt động nằm trong chương trình “50.000 eSIM Hi Vietnam miễn phí” do Tổng Công ty viễn thông MobiFone phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group triển khai, nhằm thu hút du khách quốc tế đến Đà Nẵng trong mùa du lịch cao điểm cuối hè.

Theo đó, từ ngày 12/8, mỗi du khách quốc tế khi hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ được tặng một eSIM Hi Vietnam miễn phí, kèm 8GB dữ liệu tốc độ cao 5G sử dụng trong 24 giờ đầu tiên.

Để nhận eSIM miễn phí, du khách từ 18 tuổi trở lên chỉ cần quét QR chương trình tại sảnh đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và xuất trình hộ chiếu nước ngoài. Du khách sử dụng thiết bị di động tích hợp eSIM và tải ứng dụng Sun Paradise Land để kích hoạt eSIM Hi Vietnam.

Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho du khách quốc tế tại Đà Nẵng khi sở hữu eSIM.

Bên cạnh việc kết nối 5G tốc độ cao, du khách sở hữu eSIM Hi Vietnam sẽ được trải nghiệm hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho du khách từ Sun World và nhiều đối tác như: giảm 5% khi đặt vé cáp treo Sun World Ba Na Hills qua ứng dụng Sun Paradise Land; giảm 10% khi thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng do Sun World Ba Na Hills vận hành; giảm 10% khi mua sắm quà lưu niệm, hay giảm 10% giá cước taxi XanhSM cho hành trình đi và đến Sun World Ba Na Hills.

Theo đại diện MobiFone, việc hợp tác triển khai chương trình tặng eSIM miễn phí không chỉ đồng hành cùng du khách trong hành trình khám phá mà còn góp phần khẳng định vị thế Đà Nẵng là thành phố du lịch thông minh, thân thiện và đáng sống.

Đây là bước đi thiết thực trong chiến lược chuyển đổi số ngành du lịch, hướng tới mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam.