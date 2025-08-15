Lâm nghiệp Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái trên bán đảo Sơn Trà Để hạn chế tối đa sự xâm nhập của các đối tượng săn bắt thú, đặt bẫy trái phép, xâm hại cây rừng tại bán đảo Sơn Trà, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã liên tục tuần tra, truy quét.

Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn thường xuyên tuần tra, tháo gỡ bẫy thú trên bán đảo Sơn Trà và mang về tiêu hủy. Ảnh: H.L

Bán đảo Sơn Trà có diện tích khoảng 4.730ha, với độ cao trung bình khoảng 350m. Theo các nhà nghiên cứu, nơi đây có hơn 1.000 loại thực vật, 531 loài động vật, trong đó nhiều loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam. Ngoài ra, với quần thể sinh thái phong phú, bán đảo trở thành nơi cư trú của 160 loài chim như đại bàng, đuôi cụt bụng đỏ, diều hoa miến điện, vẹt ngực đỏ...

Báo cáo mới nhất của Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cho thấy, từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm triển khai 66 đợt tuần tra, qua đó xử lý 2 trường hợp vi phạm cũng như phát hiện nhiều bẫy thú các loại. Trong số này, nhiều loại bẫy được ngụy trang tinh vi nhằm bắt các loài động vật hoang dã quý hiếm như voọc chà vá chân nâu, cầy hương… Lực lượng chức năng đã tháo gỡ, tiêu hủy toàn bộ số bẫy, đồng thời thu giữ một số tang vật liên quan.

Theo ông Ngô Trường Chinh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà là địa bàn đặc biệt, người dân, du khách có thể lên núi bằng nhiều cung đường, phương tiện khác nhau nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục, Hạt Kiểm lâm tăng cường phối hợp với lực lượng biên phòng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức các đợt tuần tra liên ngành, kết hợp kiểm soát từ xa và xử lý trực tiếp khi phát hiện vi phạm.

Các chốt kiểm soát lưu động được bố trí ở những điểm ra, vào bán đảo, nhất là các tuyến đường mòn thường bị đối tượng săn bắt lợi dụng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng thiết bị hiện đại như bẫy ảnh hồng ngoại, flycam, máy định vị GPS để theo dõi hoạt động của động vật hoang dã và phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thời gian qua, nhóm nghệ sĩ nhiếp ảnh, người dân đến bán đảo Sơn Trà chụp ảnh nghệ thuật, tham quan, thưởng ngoạn đã trở thành “tai mắt” cho lực lượng bảo vệ rừng. Đơn cử, ngày 7/8, người dân vô tình nhìn thấy một nhóm khách du lịch có hành vi bẻ nhành cây chòi mòi hái trái đã lập tức báo lực lượng kiểm lâm. Ngay sau đó, tổ công tác đã đến hiện trường, lập biên bản và mời nhóm người về trụ sở làm việc.

Tại đây, sau khi xác minh, làm rõ, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P. (người tổ chức dẫn đoàn du lịch) về hành vi “tổ chức đưa người vào thu thập mẫu vật mà không được phép của chủ rừng” với số tiền phạt 1.250.000 đồng.

Bên cạnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng kiểm lâm còn tận dụng những tình huống thực tế để nhắc nhở, giáo dục ý thức bảo vệ rừng cho người dân và du khách. Các buổi tuyên truyền được lồng ghép ngay tại hiện trường hoặc tại các điểm tập trung khách, giúp mọi người hiểu rằng mỗi cành cây, mỗi loài động vật trên Sơn Trà đều là một phần quan trọng trong hệ sinh thái, cần được gìn giữ nguyên vẹn.

Theo ông Ngô Trường Chinh, chính sự chung tay của cộng đồng đã tạo thêm sức mạnh cho công tác bảo tồn. “Không phải lúc nào lực lượng kiểm lâm cũng có mặt kịp thời ở mọi nơi, nhưng nhờ những người yêu thiên nhiên, các nhiếp ảnh, hướng dẫn viên du lịch hay ngư dân ven biển kịp thời thông tin, chúng tôi có thể nhanh chóng tiếp cận và xử lý vi phạm”, ông Chinh nói.

Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đang đề xuất thành phố đầu tư thêm thiết bị quan sát tầm xa, hệ thống camera giám sát ở các lối lên núi và tăng cường tập huấn kỹ năng nhận diện hành vi xâm hại rừng cho các lực lượng phối hợp.

Song song đó, việc hình thành mạng lưới “người bạn của Sơn Trà” với sự tham gia của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp du lịch được kỳ vọng sẽ tạo ra “hàng rào mềm” nhưng hiệu quả, góp phần bảo vệ lâu dài lá phổi xanh của Đà Nẵng.