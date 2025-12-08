Giao thông - Xây dựng Tăng cường giám sát giao thông trên đường Võ Chí Công Bất chấp biển báo hạn chế tốc độ, người tham gia giao thông trên đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công), đoạn từ giáp quốc lộ 40B đến đường vào sân bay Chu Lai điều khiển phương tiện chạy tốc độ nhanh, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

Xe chở container lưu thông khá đông. Ảnh: CÔNG TÚ

Giai đoạn 1 thi công dự án đường ven biển 129 (tuyến ĐT619, tên gọi đường Võ Chí Công), đoạn từ dốc Diên Hồng giao nhau với quốc lộ 40B đến đường vào sân bay Chu Lai có chiều dài 26,5km (đi qua thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành cũ), 1/2 mặt cắt ngang theo quy hoạch rộng 12,5m đã hoàn thành. Các loại phương tiện cơ giới giao thông đường bộ có thể lưu thông trên đoạn tuyến, qua Khu kinh tế mở Chu Lai này.

Để thực hiện đúng mặt cắt ngang theo quy hoạch, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (chủ đầu tư) tiếp tục triển khai Dự án thành phần 1 hoàn thiện đường ven biển 129 trên đoạn tuyến dài 26,5km. Dự án sẽ xây dựng nền, mặt đường phần còn lại bên phải tuyến hiện có để đạt mặt cắt ngang rộng 25m cho đoạn 9km đầu tiên (km0+000 - km9+000) và rộng 38m cho đoạn còn lại.

Như vậy, đường Võ Chí Công, đoạn từ dốc Diên Hồng đến đường vào sân bay Chu Lai hiện cho lưu thông trên phần đường bên trái tuyến. Còn bên phải tuyến, các nhà thầu đang thi công hoàn thiện phần đường còn lại. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, ngành chức năng đã cắm biển báo hạn chế tốc độ. Theo đó, xe chở container được chạy với vận tốc không quá 50km/h; các loại phương tiện còn lại không được chạy quá 60km/h.

Biển hạn chế tốc độ trên đường Võ Chí Công, đoạn qua Tam Kỳ và Núi Thành (cũ). Ảnh: CÔNG TÚ

Song, qua ghi nhận thực tế, nhiều người điều khiển phương tiện không tuân thủ quy định hạn chế tốc độ nêu trên. Một tài xế ô tô con cho biết, bản thân đang lái xe và thiết bị ghi nhận tốc độ 60km/h. Tuy nhiên, nhiều phương tiện chạy phía sau có khoảng cách xa đã vượt lên và phóng nhanh về phía trước, kể cả xe chở container; ô tô vận chuyển hành khách cũng không ngoại lệ.

Một công nhân nhà thầu thi công dự án chia sẻ, là đối tượng dễ bị tổn thương nhất nếu xảy ra va chạm với ô tô, nhưng phần lớn người đi xe máy đều chạy vượt tốc độ. Ngược lại, phần đường bên trái tuyến đoạn 9km đầu tiên hiện mới đảm bảo mặt cắt rộng 12,5m (kể cả lề đường), không có dải phân cách. Nếu lái xe vượt tốc độ, việc làm chủ tay lái sẽ khó khi xảy ra tình huống bất ngờ sẽ dẫn đến va chạm đối đầu.

Trong khi đó, đoạn từ lý trình km9+000 đến cuối tuyến qua nhiều khu dân cư, khu công nghiệp. Giờ cao điểm của mỗi sáng - chiều, lưu lượng người và phương tiện lưu thông đông đúc, nhất là lực lượng công nhân làm việc tại các nhà máy, cảng biển... Ghi nhận thực tế, nhiều trường hợp người đi xe máy, đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông. Trường hợp xảy ra tai nạn, hậu quả sẽ rất thương tâm.

Nhiều phương tiện ô tô chở khách cũng chọn đoạn tuyến này để lưu thông. Ảnh: CÔNG TÚ

Để đảm bảo an toàn giao thông và tránh tai nạn thảm khốc đã từng xảy ra trên đoạn tuyến này, lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm. Đặc biệt, chú trọng giám sát tốc độ bằng phương tiện kỹ thuật hiện đại “phạt nguội”, mang tính răn đe cao; tính toán phối hợp với công an địa phương kiểm soát, xử lý vi phạm của người đi xe máy để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Về lâu dài, các ngành chức năng cần khảo sát, nghiên cứu sau khi Dự án thành phần 1 hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) hoàn thành, đưa vào sử dụng cần lắp đặt hệ thống camera giao thông thông minh để giám sát, xử lý các hành vi vi phạm. Có như vậy, tuyến “quốc lộ 1 ven biển” huyết mạch đang phục vụ phát triển đô thị cao cấp, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ mới đảm bảo an toàn giao thông.