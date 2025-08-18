Tài chính - Thị trường Tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng UBND thành phố ban hành Công văn số 1134/UBND-KT về tăng cường phối hợp, chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú; thực hiện đồng bộ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu với cơ quan thuế để tiến hành kiểm tra, rà soát xác định doanh thu, mức thuế của các hộ, cá nhân sát với tình hình kinh doanh thực tế và đôn đốc các hộ, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định.

Các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp ngành thuế tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế thường xuyên và đa dạng hình thức đến các hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Trước đó, Cục Thuế ban hành Công văn số 2688/CT-KTr yêu cầu cơ quan thuế các địa phương có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành phối hợp với cơ quan thuế kiểm tra, rà soát doanh thu, mức thuế và đôn đốc các hộ, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.