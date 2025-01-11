Xã hội Tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật dựa vào cộng đồng ĐNO - Sáng 1/11, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật dựa vào cộng đồng tại miền Trung Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025”, Tổ chức Medipeace phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc chương trình tham quan, học tập thực tế về giáo dục hòa nhập.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Trần Nguyễn Minh Thành phát biểu tại chương trình. Ảnh: NGỌC HÀ

Hoạt động diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 2/11 với sự tham dự của hơn 70 đại biểu đến từ Đà Nẵng, Quảng Trị và các chuyên gia giáo dục trong nước, quốc tế.

Các đại biểu được thông tin, chia sẻ về mô hình, kết quả và tác động tích cực của dự án; những đổi mới trong phương pháp giảng dạy, ứng dụng công cụ hỗ trợ học tập phù hợp với học sinh khuyết tật tại các đơn vị triển khai dự án.

Chương trình tạo cơ hội để các trường, trung tâm trực tiếp quan sát, đánh giá và rút kinh nghiệm từ những mô hình điển hình triển khai tại thành phố Đà Nẵng.

Theo báo cáo, qua 3 năm triển khai, dự án góp phần nâng cao năng lực giáo viên, chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật, hỗ trợ trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục chuyên biệt, cải thiện môi trường giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật tại cộng đồng.

Đại diện các trường học và trung tâm tham gia chương trình để học tập kinh nghiệm. Ảnh: NGỌC HÀ

Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nhân rộng mô hình giáo dục cho học sinh khuyết tật, hoàn thiện chính sách, bảo đảm mọi trẻ em, trong đó có trẻ khuyết tật đều được học tập trong môi trường an toàn, bình đẳng và bền vững.

Tại Đà Nẵng, dự án thực hiện tại Trường Chuyên biệt Tương Lai, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng và 10 trường tiểu học có học sinh khuyết tật học giáo dục hòa nhập.