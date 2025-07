An ninh trật tự

Tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông

Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an thành phố Đà Nẵng đang quyết liệt triển khai các đợt tuần tra, kiểm soát nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên toàn thành phố. Các tổ tuần tra đồng loạt ra quân tập trung xử lý nghiêm vi phạm, giảm nguy cơ tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.