Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn
ĐNO - Sáng 9/8, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn An đến thăm, tặng quà hỗ trợ đột xuất cho 5 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2025) và Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8).
Theo đó, 5 nạn nhân nhận quà đột xuất đợt này gồm: ông Nguyễn Tấn Thanh, các cháu: Tạ Minh Tùng, Đặng Thị Ngọc Trân, Trần Quang Thạnh (cùng trú phường Hòa Khánh) và Lê Đặng Ngọc Hưng (trú xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng).
Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn An gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe các nạn nhân và mong muốn thân nhân các nạn nhân tiếp tục vượt qua khó khăn để chăm lo tốt sức khỏe cho các nạn nhân.
Cùng ngày, Công ty CP Kỹ thuật xây dựng DINCO và Công ty CP ST Powe tới thăm và trao tặng 47 suất quà (trị giá hơn 20 triệu đồng) cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang được nuôi dạy tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng cơ sở 2, tại xã Bà Nà.
Được biết, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện hơn 3.300 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó 900 nạn nhân là trẻ em.
Tại 2 cơ sở của Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng hiện đang nuôi dạy 90 em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Hằng ngày, các em được vui chơi, sinh hoạt, học văn hóa, học nghề để cải thiện trí tuệ, hòa nhập cộng đồng.