Giảm nghèo - An sinh Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn ĐNO - Sáng 9/8, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn An đến thăm, tặng quà hỗ trợ đột xuất cho 5 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2025) và Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8).

Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn An tặng quà cho cháu Trần Quang Thạnh (phường Hòa Khánh). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo đó, 5 nạn nhân nhận quà đột xuất đợt này gồm: ông Nguyễn Tấn Thanh, các cháu: Tạ Minh Tùng, Đặng Thị Ngọc Trân, Trần Quang Thạnh (cùng trú phường Hòa Khánh) và Lê Đặng Ngọc Hưng (trú xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng).

Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn An tặng quà cho ông Nguyễn Tấn Thanh (phường Hòa Khánh). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn An gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe các nạn nhân và mong muốn thân nhân các nạn nhân tiếp tục vượt qua khó khăn để chăm lo tốt sức khỏe cho các nạn nhân.

Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn An tặng quà cho cháu Đặng Thị Ngọc Trân (phường Hòa Khánh). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cùng ngày, Công ty CP Kỹ thuật xây dựng DINCO và Công ty CP ST Powe tới thăm và trao tặng 47 suất quà (trị giá hơn 20 triệu đồng) cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang được nuôi dạy tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng cơ sở 2, tại xã Bà Nà.

Đại diện Công ty CP Kỹ thuật xây dựng DINCO và Công ty CP ST Powe trao tặng 47 suất quà (trị giá hơn 20 triệu đồng) cho các em nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang được nuôi dạy tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng cơ sở 2. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Được biết, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện hơn 3.300 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó 900 nạn nhân là trẻ em.

Tại 2 cơ sở của Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng hiện đang nuôi dạy 90 em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Hằng ngày, các em được vui chơi, sinh hoạt, học văn hóa, học nghề để cải thiện trí tuệ, hòa nhập cộng đồng.