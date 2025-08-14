Thứ Năm, 14/8/2025
Xã hội

Tặng quà tiếp sức đến trường cho học sinh khó khăn

HỒNG ANH 14/08/2025 17:31

ĐNO - Đồn Biên phòng Cửa Đại (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) vừa phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An Đông và Tập đoàn Karma Group tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2025.

anh-1(1).jpg
Trung tá Nguyễn Xuân Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Đại trao quà cho học sinh. Ảnh: HỒNG ANH

Chương trình trao tặng 75 suất quà gồm đồng phục, balô và đồ dùng học tập cho học sinh 4 xã, phường: Hội An Đông, Hội An Tây, Điện Bàn Đông và Duy Nghĩa với tổng kinh phí 30 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Xuân Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết, những suất quà là nguồn động viên, giúp học sinh có thêm niềm tin và nghị lực để vươn lên học tập tốt, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

