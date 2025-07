Tăng tốc thi công dự án động lực

Nhiều dự án đạt tiến độ khả quan

Trong 6 tháng đầu năm 2025, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố được triển khai đạt khối lượng cao, nổi bật như: Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung; Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu; Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân; Hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng phục vụ tái định cư công trình chợ đầu mối Hòa Phước; Trung tâm Y tế Liên Chiểu (giai đoạn 2)...

Là dự án trọng điểm có vai trò đặc biệt quan trọng với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (phần cơ sở hạ tầng dùng chung) đang được thi công rốt ráo, tập trung vào hạng mục hạ tầng đê chắn sóng, tuyến luồng, khu quay trở tàu… Theo ghi nhận, nhà thầu huy động hàng trăm công nhân, thiết bị cơ giới làm việc xuyên ca, đặc biệt ưu tiên thi công đê chắn sóng phía bắc trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố, dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư 3.426 tỷ đồng, lũy kế khối lượng từ khi khởi công đến tháng 6/2025 ước đạt 2.270 tỷ đồng. Cùng với đó, dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3 đã thực hiện đến thời điểm hiện tại ước đạt gần 12 tỷ đồng. Dự án công trình cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp trên các tuyến đường Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm, đến thời điểm hiện tại ước đạt 8,7 tỷ đồng. Dự án Khu căn hộ du lịch, thương mại dịch vụ Sunsea Towers giá trị vốn đầu tư của dự án ước thực hiện 338 tỷ đồng...

Phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch

Ghi nhận thực tế tại các công trường trong tháng 7/2025, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương, kể cả ngày lẫn đêm. Hàng trăm phương tiện cơ giới, xe lu, máy ủi, máy rải nhựa, trạm trộn bê tông… hoạt động liên tục nhằm kịp tiến độ đề ra. Đặc biệt, nhiều nhà thầu cam kết tăng cường nhân lực, tăng ca làm việc kể cả cuối tuần, bố trí giám sát kỹ thuật 24/24 để không xảy ra tình trạng chậm trễ.

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (đoạn cuối tuyến La Sơn - Túy Loan) là nút kết nối quan trọng để hình thành mạng lưới cao tốc xuyên miền Trung, hiện trên dự án đang triển khai 20 mũi thi công làm ba ca để thực hiện các hạng mục. Đến nay, sản lượng dự án đạt hơn 58% giá trị hợp đồng và đang bước vào cao điểm hoàn thiện.

Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua Đà Nẵng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ông Lê Trí Dũng, Giám đốc điều hành dự án (đơn vị nhà thầu) cho biết, những đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, đang được thi công rốt ráo.

Cùng với đó, khí thế thi công rầm rộ cũng được Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố (chủ đầu tư) tạo ra trên công trường dự án Đường nối cảng Liên Chiểu. Theo đó, dự án vừa hoàn thành đổ bê tông nhịp dầm bản rỗng cuối cùng vượt đường sắt, đây là hạng mục phức tạp bậc nhất của dự án.

Ông Võ Ngọc Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả cho biết, hạng mục thi công nhịp dầm vượt tuyến đường sắt Bắc - Nam đang khai thác là một trong những phần việc phức tạp nhất của dự án. Yêu cầu an toàn tuyệt đối và kỹ thuật cao đòi hỏi quy trình thi công nghiêm ngặt.

Theo hợp đồng, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 2/2026, tuy nhiên nhà thầu đang tập trung cao độ, nỗ lực thi công ngày đêm để cơ bản hoàn thành trong tháng 12/2025. Hiện nay, sản lượng thi công đã đạt 72% tổng khối lượng, vượt kế hoạch đề ra.

Sau khi hoàn thành, dự án không chỉ tạo động lực cho giao thương và logistics mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và vùng lân cận.

Việc tập trung đẩy mạnh các công trình trọng điểm không chỉ phục vụ phát triển hạ tầng mà còn đóng vai trò then chốt trong định hướng phát triển không gian đô thị của thành phố.

Nhiều chuyên gia đánh giá, cảng Liên Chiểu khi hoàn thành sẽ trở thành cảng biển lớn phía nam, giảm tải cho cảng Tiên Sa và thúc đẩy logistics khu vực. Trong khi đó, tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan sẽ kết nối hiệu quả với cao tốc La Sơn - Túy Loan, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông liên vùng.

Với quyết tâm chính trị cao và chỉ đạo quyết liệt từ thành phố, Đà Nẵng đang từng bước biến các đại công trường thành thành quả cụ thể, tạo xung lực cho phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Trong năm 2025, nhiều dự án có quy mô lớn do doanh nghiệp ngoài nhà nước triển khai như: Dự án Đầu tư xây dựng Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (37.728 tỷ đồng); Khu căn hộ cao cấp Đà Nẵng - Grand Marina Da Nang (1.113 tỷ đồng); Tòa nhà thương mại dịch vụ Cosmo Royal (802 tỷ đồng);

The Nam Khang Resort Residences của Công ty CP The Nam Khang (2.625 tỷ đồng), Tổ hợp căn hộ, khách sạn Nobu Residences Đà Nẵng của Công ty CP BĐS Circle Point (3.687 tỷ đồng), Khu đô thị thương mại - dịch vụ thể thao cao cấp New Town của Công ty TNHH Phát triển New Town (4.889 tỷ đồng),

hay tổ hợp khu vui chơi giải trí Bà Nà của Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (11.000 tỷ đồng), Tòa nhà Viettel Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng…

Các dự án này không chỉ có quy mô lớn, mà còn có tiến độ triển khai nhanh, giải ngân vốn hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả đầu tư chung của thành phố.