Thế giới Tăng trưởng kinh tế Tây Ban Nha vượt xa các nước láng giềng Trong bức tranh u ám của kinh tế châu Âu, Tây Ban Nha nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

Bãi biển tại Lloret de Mar, một trong những điểm du lịch biển nổi tiếng của Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Theo dự báo mới nhất của Scope Ratings (tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập có trụ sở tại Berlin, Đức), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Nam Âu này trong năm nay sẽ đạt mức 2,5%, bỏ xa các “đầu tàu” kinh tế trong khu vực đồng euro như Đức, Pháp và Ý, vốn chỉ dao động từ 0% đến chưa đầy 1%.

Một trong những động lực then chốt giúp Tây Ban Nha bứt phá là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau Covid-19. Các bãi biển Địa Trung Hải, di sản văn hóa phong phú, cùng chính sách visa và hạ tầng dịch vụ hiện đại đã giúp ngành du lịch đóng góp gần 12% GDP.

Dự báo từ World Travel & Tourism Council (hợp tác với Oxford Economics) cho hay ngành du lịch Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ đóng góp tới 260,5 tỷ euro vào GDP năm 2025, chiếm khoảng 16% GDP quốc gia, tạo ra 3,2 triệu việc làm (14,4% lực lượng lao động).

Song song với du lịch, Tây Ban Nha tiếp tục thu hút các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng tái tạo và sản xuất công nghiệp. Các ưu thế về vị trí địa lý, chi phí lao động cạnh tranh và chính sách khuyến khích của chính phủ đã biến Tây Ban Nha thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư.

Ngoài ra, trong bối cảnh nhiều nền kinh tế châu Âu chật vật vì chi phí năng lượng cao và môi trường kinh doanh kém linh hoạt, Tây Ban Nha nổi bật với khả năng đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đặc biệt từ gió và mặt trời.

Một yếu tố quan trọng khác góp phần thúc đẩy tăng trưởng là lực lượng lao động nhập cư. Trong khi nhiều nước châu Âu đối mặt tình trạng dân số già hóa và thiếu nhân lực, Tây Ban Nha đã tận dụng dòng người nhập cư để bù đắp thiếu hụt.

Người lao động nhập cư không chỉ đóng góp trực tiếp vào sản xuất, xây dựng, dịch vụ mà còn giúp duy trì hệ thống an sinh xã hội và cân đối quỹ hưu trí. Nhờ chính sách hội nhập linh hoạt, Tây Ban Nha tạo ra một thị trường lao động năng động, qua đó hỗ trợ tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng tăng trưởng ấn tượng của Tây Ban Nha vẫn tiềm ẩn rủi ro. Sự phụ thuộc quá lớn vào du lịch khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước biến động toàn cầu. Thị trường lao động, dù năng động, vẫn cần cải thiện về năng suất và chất lượng việc làm.

Ngoài ra, áp lực lạm phát và lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng có thể kìm hãm đầu tư và tiêu dùng trong tương lai.

Nhưng rõ ràng trên thực tế, Tây Ban Nha đang chứng minh rằng chiến lược kết hợp du lịch, đầu tư và hội nhập lao động có thể trở thành mô hình tăng trưởng hiệu quả trong bối cảnh châu Âu trì trệ. Nếu tiếp tục duy trì cải cách cơ cấu, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và số hóa, quốc gia này nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vai trò “điểm sáng” kinh tế của khu vực đồng euro trong những năm tới.