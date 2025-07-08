Tài chính - Thị trường Tạo cơ hội cho doanh nghiệp kết nối thị trường Ngành công thương tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, tìm hiểu và mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường quốc tế.

Công ty TNHH Hoàng Phong Dana (tinh dầu Mệ Đoan, phường Thanh Khê) giới thiệu các sản phẩm tại Hội chợ Thương mại Trung Quốc - ASEAN lần thứ 21. Ảnh: ĐVCC

Cơ hội mở rộng thị trường

Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp không ít khó khăn về tiêu thụ sản phẩm và tìm kiếm thị trường ổn định.

Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế, nhiều doanh nghiệp đã ký kết thành công các hợp đồng với các đối tác tiềm năng.

Đơn cử, năm 2024, Công ty TNHH Hoàng Phong Dana (tinh dầu Mệ Đoan, phường Thanh Khê) tham gia Hội chợ thương mại Trung Quốc - ASEAN tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, qua đó được gặp gỡ, kết nối với hơn 30 đối tác Trung Quốc.

Bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phong Dana cho biết: “Sau hội chợ đó, chúng tôi đã nỗ lực hoàn tất thủ tục để xuất khẩu sản phẩm tinh dầu và dự kiến trong tháng 8 này sẽ xuất đơn hàng đầu tiên sang thị trường Trung Quốc.

Việc tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại uy tín với quy mô lớn tại nước ngoài là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn quảng bá thương hiệu, sản phẩm trực quan nhất đến người tiêu dùng.

Các hoạt động này đã giúp cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận được nhiều khách hàng có tiềm năng, tiết kiệm chi phí và nhân lực trong việc phát triển thị trường”.

Chị Trịnh Thị Kim Tuyến, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Dana Elite (chuyên sản xuất và kinh doanh hơn 60 sản phẩm trầm từ phổ thông đến cao cấp), cho hay: “Sau khi có cơ hội tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại, chúng tôi được kết nối, học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp lớn của nước ngoài để mở rộng tư duy, tầm nhìn và có định hướng phát triển hiệu quả.

Không dừng lại ở 4 dòng sản phẩm đã được công nhận OCOP 4 sao cấp thành phố, công ty tiếp tục cải tiến và mở rộng thêm những sản phẩm đa dạng hơn.

Chúng tôi mong muốn luôn được thông tin và hỗ trợ tham gia các hội chợ lớn, hội chợ chuyên ngành, nhất là các hội chợ nước ngoài để có nhiều cơ hội tiếp cận người mua quốc tế, hướng tới xuất khẩu mạnh mẽ sản phẩm”.

Nỗ lực vươn xa

Cùng với sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực để đáp ứng các điều kiện trong hoạt động xuất khẩu.

Sau ba năm hướng tới thị trường quốc tế, đến nay Công ty TNHH Mỹ Phương Food (phường Hòa Khánh) đã xuất khẩu sản phẩm đến nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Ba Lan, Nga, Anh...

Bên cạnh dòng bánh truyền thống Top Coco, công ty tiếp tục cải tiến, sáng tạo các sản phẩm mới như bánh dừa trái cây, bánh dừa kết hợp với các loại hạt nhằm đáp ứng thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng toàn cầu.

Doanh nghiệp có 3 dòng sản phẩm chính với hơn 20 mã bánh dừa nướng được sản xuất với công suất khoảng 3 tấn mỗi ngày, trong đó 50% sản lượng dành cho xuất khẩu.

Chị Mai Thị Ý Nhi, đồng sáng lập Công ty TNHH Mỹ Phương Food chia sẻ: “Khi đã bước ra thế giới, mọi quy trình từ chọn nguyên liệu, chế biến đến đóng gói đều phải đạt độ chính xác gần như tuyệt đối.

Mỗi thị trường là một yêu cầu riêng, buộc cả đội ngũ không ngừng học hỏi, thích ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm để vươn tầm quốc tế.

Từ những chương trình xúc tiến thương mại thông qua sự hỗ trợ từ các cơ quan ban, ngành của thành phố và Bộ Công Thương, chúng tôi đã có thêm nhiều đối tác, ký kết được nhiều hợp đồng xuất khẩu.

Do đó, thời gian đến công ty mong muốn tiếp tục được tham gia các đoàn doanh nghiệp xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tại thị trường quốc tế”.

Những tháng cuối năm, Sở Công Thương tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu mua sắm như: Hội chợ EWEC Đà Nẵng 2025, chương trình Mega Sale YearEnd 2025...

Trong đó, thực hiện tốt vai trò là cơ quan đầu mối trong triển khai các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), tạo nền tảng thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu.

Sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nước ngoài năm 2025 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, thương hiệu ra thị trường quốc tế, mở rộng kênh phân phối, kết nối giao thương và tìm kiếm đối tác tiềm năng tại các quốc gia trọng điểm.

Cụ thể, Sở Công Thương sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp kết nối giao thương và tham quan Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Worldfood Moscow 2025 từ ngày 14 đến 19/9; đoàn doanh nghiệp tham gia Triển lãm Halal Quốc tế Malaysia lần thứ 21 (MIHAS 2025) từ ngày 16 đến 20/9; đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 22 (CAEXPO 2025) từ ngày 17 đến 21/9.