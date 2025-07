Kinh tế Tạo cơ hội mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương ĐNO - Đẩy mạnh kết nối giao thương, xúc tiến thương mại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thực hiện trong thời gian qua. Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp địa phương mở rộng không gian phát triển, tìm được cơ hội quảng bá, hợp tác, đưa sản phẩm tiếp cận thị trường tiềm năng và mở ra hướng đi mới trong liên kết vùng, tạo đà cho sản phẩm đặc trưng vươn xa.

Các hoạt động kết nối giao thương tạo cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Ảnh: VĂN HOÀNG

Nhiều kỳ vọng từ cơ hội giao thương liên tỉnh

Là một trong những thương hiệu tiên phong trong cải tiến và phát triển sản phẩm dược liệu an toàn, chất lượng, Công ty TNHH Hoàng Phong DANA (phường Hòa Khánh) không ngừng đầu tư nghiên cứu, hợp tác sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phong DANA cho biết, với định hướng trở thành đơn vị tiên trong trong việc nghiên cứu, phát triển tài nguyên bản địa và kế thừa, nâng cấp sản phẩm dược liệu truyền thống của người dân, công ty đã kết hợp với 15 hộ nông dân tại miền Trung, phủ xanh hơn 80ha diện tích trồng dược liệu đưa ra những sản phẩm dược liệu chất lượng. Chính vì thế, các sự kiện kết nối của Sở Công thương thành phố rất thiết thực và có ý nghĩa; tạo điều kiện giúp cho doanh nghiệp tìm được những đối tác, nhất là những siêu thị, nhà phân phối lớn.

Cũng theo bà Liên, sự đồng hành giữa cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và nông dân là yếu tố then chốt để công ty hướng tới phát triển bền vững. Việc tham gia các chương trình xúc tiến không chỉ giúp công ty mở rộng thị trường mà còn góp phần ổn định đầu ra cho vùng nguyên liệu, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Được biết, thương hiệu công ty đã và đang được định vị với hơn 4.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc, hợp tác với các thương hiệu, hệ thống nhà thuốc uy tín như: Long Châu, An Khang, Mạnh Tý… cùng các chuỗi cửa hàng dành cho mẹ và bé.

“ “Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò kết nối của Sở Công Thương thành phố khi tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các sự kiện xúc tiến quy mô lớn. Thông qua những hoạt động này, nhiều đối tác từ các tỉnh, thành, khu vực đã quan tâm và hợp tác phân phối sản phẩm, tạo tiền đề quan trọng để công ty đưa các sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng cả nước”. Bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phong DANA

Không chỉ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nhiều đơn vị đến từ các địa phương khác cũng mong muốn mở rộng tiêu thụ sản phẩm và quảng bá thương hiệu tại Đà Nẵng. Trong đó, Nghệ An là một trong những địa phương tích cực mang sản phẩm đặc trưng tham gia các chương trình giao thương, xúc tiến do thành phố tổ chức. Lần đầu tiên tham gia kết nối giao thương tại Đà Nẵng, bà Lê Mai Hương, đại diện Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Tâm (phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) bày tỏ sự bất ngờ trước sự quan tâm của người tiêu dùng địa phương đối với các sản phẩm của HTX. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, bước đầu HTX đã kết nối được với một số siêu thị, cửa hàng đặc sản trên địa bàn thành phố để tìm hướng hợp tác lâu dài.

Bà Hương chia sẻ, với định hướng phát triển nông sản sạch, hợp tác xã luôn tìm kiếm cơ hội tiếp cận các thị trường lớn để giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm nông nghiệp có nguồn gốc rõ ràng, sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn. “Tôi tin rằng khi sản phẩm có chất lượng và đáp ứng các tiêu chí về an toàn thực phẩm thì sẽ có cơ hội được các hệ thống phân phối, siêu thị quan tâm. Hy vọng những chương trình kết nối giao thương thế này sẽ được tổ chức thường xuyên, bài bản hơn nữa để hàng hóa từ Nghệ An có thể tiếp cận sâu hơn với thị trường miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng”, bà Hương nói.

Tập đoàn Central Retail hỗ trợ kết nối trực tiếp 1-1 cho gần các nhà cung cấp tại sự kiện kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VĂN HOÀNG

Đồng hành cùng doanh nghiệp chinh phục thị trường

Xác định rõ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trường, thời gian qua, Sở Công Thương thành phố đã và đang đẩy mạnh triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, sự kiện quảng bá sản phẩm OCOP... hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới tiêu thụ, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các địa phương. Đầu tháng 6, Sở Công Thương thành phố đã phối hợp các sở, ngành, đơn vị tổ chức Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2025 - Tôn vinh sản phẩm OCOP; chương trình kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng… Dự kiến, thời gian sắp đến, ngành công thương thành phố sẽ tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nước ngoài.

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố cho biết, ngành công thương xác định rõ nhiệm vụ đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ ở khâu kết nối thị trường mà còn hỗ trợ họ nâng cao năng lực cạnh tranh ngay từ nội tại. Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có sản phẩm OCOP cải thiện chất lượng, hoàn thiện thủ tục pháp lý, từng bước xây dựng thương hiệu bền vững.

“ “Sở đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cùng các đơn vị liên quan để tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Thông qua việc hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp số hóa thông tin liên quan đến sản phẩm, cải tiến mẫu mã, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc đến tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký nhãn hiệu. Từ đó, giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP từng bước tiếp cận môi trường kinh doanh hiện đại, đáp ứng tốt các yêu cầu từ hệ thống phân phối trong nước lẫn quốc tế”. Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Bên cạnh sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước, vai trò của các doanh nghiệp, tập đoàn bán lẻ trong việc đồng hành, kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm địa phương ngày càng trở nên rõ nét. Trong khuôn khổ sự kiện kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng vào giữa tháng 6-2025, có sự tham gia kết nối của: Tập đoàn Central Retail, siêu thị GO! Đà Nẵng, Sàn thương mại điện tử TOKENMALL, Công ty CP Intimex Đà Nẵng (chuỗi Danavimart), Công ty CP DHTC Đa Năng (quản lý Chợ đêm Sơn Trà)... cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ Nghệ An, Đà Nẵng, Đồng Nai. Những kết nối này không chỉ mở ra kênh tiêu thụ ổn định, mà còn góp phần khơi dậy tiềm năng và nâng cao lợi thế cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Bà Trần Thị Phương Lan, Giám đốc Đối ngoại phụ trách khu vực miền Trung, Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, trong sự kiện này, Central Retail đã hỗ trợ kết nối trực tiếp (1-1) cho gần 20 nhà cung cấp đến từ Nghệ An, chủ yếu là các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP và công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây là hoạt động thể hiện sự đồng hành của tập đoàn trong việc sớm đưa sản phẩm đặc trưng vùng miền vào hệ thống phân phối hiện đại. Từ đó, mở ra cơ hội để các sản phẩm này được phân phối trên toàn hệ thống Central Retail tại Việt Nam. Cũng theo bà Lan, Central Retail sẵn sàng mở rộng kết nối 1-1 với các doanh nghiệp tại Đà Nẵng với nhiều tiềm năng về sản phẩm OCOP, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng.

“Chúng tôi rất mong thời gian tới, sẽ có thêm những sự kiện kết nối chuyên biệt, quy mô hơn. Chẳng hạn như hội nghị kết nối dành riêng cho doanh nghiệp Đà Nẵng với Central Retail, hoặc các hoạt động kết nối trực tiếp tại các địa phương với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp địa phương hơn nữa, tạo nhiều cơ hội gặp gỡ, trao đổi thực chất và nâng cao hiệu quả kết nối giao thương”, bà Lan chia sẻ.