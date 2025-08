Kinh tế Tạo đà tăng tốc kinh tế thành phố Tháng 7 đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng sau hợp nhất các đơn vị hành chính, với nhiều thay đổi trong công tác quản lý điều hành, phân bổ nguồn lực và tổ chức lại không gian phát triển đô thị. Theo đó, kinh tế thành phố 7 tháng duy trì tăng trưởng tốt, mở rộng các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh để tạo đà tăng tốc.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu). Ảnh: MAI QUẾ

Mở rộng phát triển kinh tế

Trong tháng 7, hoạt động thương mại, dịch vụ và vận tải trên địa bàn thành phố ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực từ nhiều lễ hội du lịch mùa hè. Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 tổ chức thành công thu hút đông đảo du khách, tạo động lực rõ nét cho các ngành lưu trú, ăn uống và lữ hành.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2025 ước đạt 23.016 tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 7 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 146.990 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu bán buôn hàng hóa tháng 7/2025 ước đạt 27.206 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 12% so với tháng cùng kỳ năm 2024. Tính chung 7 tháng năm 2025, tổng mức bán buôn hàng hóa ước đạt 174.564 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ, trong đó tất cả các nhóm hàng hóa đều tăng.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2025 tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Ước tính 7 tháng năm 2025, chỉ số IIP trên địa bàn thành phố tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó ngành công nghiệp chủ lực chế biến chế tạo tăng 13,1%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 16,2%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,5%; hoạt động khai khoáng tăng 52,1%.

Đây là mức tăng khá ấn tượng trong 3 năm trở lại đây (giai đoạn 2023 - 2025), mặc dù bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Sản xuất tại Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước. Ảnh: MAI QUẾ

Trong khi đó, sản xuất nông nghiệp diễn ra với điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, bà con nông dân tập trung gieo cấy, chăm sóc lúa và cây trồng vụ mùa. Tuy nhiên, chăn nuôi lợn gặp khó khăn do dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát tại nhiều địa phương.

Lâm nghiệp khởi sắc với diện tích rừng trồng mới và sản lượng gỗ khai thác tăng. Hoạt động thủy sản phát triển ổn định, các đội tàu vươn khơi bám biển hiệu quả, sản lượng thủy sản tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 7 tháng, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt hơn 6.200ha, tăng 12,5%; cây trồng phân tán hơn 5,6 triệu cây, tăng 5%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1,32 triệu m3, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 7 tháng năm 2025, khai thác thủy sản đạt hơn 90.000 tấn, tăng 2,9% và tăng 2.500 tấn so với cùng kỳ.

Tiếp tục triển khai các giải pháp

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, sở đang tham mưu, cơ cấu lại lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, tạo sản phẩm chủ lực, đặc trưng, hữu cơ, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm.

Đồng thời, phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm, tích hợp đa giá trị trong sản phẩm nông nghiệp; thực hiện nghiêm túc các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)...

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, hoạt động thương mại hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực. Doanh thu bán lẻ và bán buôn đều tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước, phần lớn các nhóm hàng duy trì mức tăng ổn định cho thấy sức mua của người dân đang từng bước phục hồi, nhu cầu tiêu dùng được cải thiện, đồng thời phản ánh tín hiệu khởi sắc trong hoạt động phân phối, lưu thông hàng hóa trên địa bàn thành phố mở rộng.

Các tiểu thương quảng bá sản phẩm thông qua hình thức phát trực tuyến (livestream) tại Tuần lễ Thương mại số và kết nối vùng 2025 ở Đà Nẵng. Ảnh: MAI QUẾ

Để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, ngành công thương thành phố tiếp tục thực hiện vai trò đầu mối triển khai các hiệp định thương mại tự do và triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2021 - 2025.

Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất chủ trương xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics, tạo nền tảng thuận lợi để thu hút nguồn hàng hóa xuất nhập khẩu luân chuyển trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, sở triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính, nhiệm vụ trọng tâm của sở thời gian tới là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, khơi thông các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư; rà soát, đánh giá kết quả triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khẩn trương điều chỉnh, bổ sung các chính sách theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Nhiệm vụ tiếp theo là nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư công của thành phố; xây dựng Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và phân bổ kế hoạch vốn hằng năm.

Bên cạnh đó, sở tăng cường công tác quản lý, giám sát doanh nghiệp; nghiên cứu cơ chế chính sách để nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp sau khi tái cơ cấu.